Sáng nay, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ Nhất

Luân Dũng
TPO - Sáng nay (6/4), kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến tổng thời gian làm việc 11 ngày, chia thành 2 đợt. Dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Trước giờ khai mạc, lúc 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vào 8h sáng cùng ngày, phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ảnh: PV.

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu tại phiên khai mạc.

Kế đến, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng về công tác nhân sự, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm công tác nhân sự và có khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI dự kiến có tổng thời gian làm việc 11 ngày, chia thành 2 đợt, khai mạc vào sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Cùng với công tác tổ chức, nhân sự, trong kỳ họp này Quốc hội xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

