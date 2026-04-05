Giải cứu nữ du khách Trung Quốc gặp nạn trên Núi Dinh

Nguyễn Dũng
TPO - Một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc bị ngã gãy chân khi đang trekking Núi Dinh đã được lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM kịp thời cứu hộ. Vượt hơn 2 km đường núi dốc đứng để tiếp cận hiện trường, các cán bộ chiến sĩ đã sơ cứu, cố định nạn nhân và đưa xuống chân núi an toàn sau gần 2 giờ nỗ lực liên tục.

Chiều 5/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 23, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng, giải cứu thành công một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc gặp nạn khi leo Núi Dinh (phường Long Hương).

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi rừng.

Trước đó, lúc 12 giờ 03 phút cùng ngày, ngay khi nhận lệnh điều động từ Trung tâm chỉ huy Phòng PC07, đơn vị đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Sau 6 phút di chuyển, lực lượng cứu hộ có mặt tại chân núi và tiến hành tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Do vị trí nạn nhân nằm ở đoạn núi cao, dốc đứng, xe chuyên dụng không thể tiếp cận, các cán bộ chiến sĩ phải mang theo thiết bị hỗ trợ, đi bộ hơn 2 km đường núi để tìm kiếm.

Cán bộ chiến sĩ khó khăn trong việc tiếp cận ứng cứu nạn nhân do địa hình đồi núi phức tạp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nữ du khách bị ngã, gãy chân, không thể tự di chuyển và tinh thần hoảng loạn. Nạn nhân được trấn an, sơ cứu và cố định lên cáng bằng các vật dụng chuyên dụng.

Địa hình hiểm trở khiến công tác đưa nạn nhân xuống núi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng CNCH, đến 13 giờ 50 phút, nạn nhân đã được đưa xuống chân núi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương an toàn.

Nữ du khách được xác định là Z.L, tham gia leo núi cùng đoàn gồm 8 người. Sau khi hoàn tất kiểm tra, rà soát hiện trường, đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ thu quân, trở về đơn vị, sẵn sàng nhiệm vụ tiếp theo.

Nguyễn Dũng
#Núi Dinh #Leo núi gãy chân #Leo núi gặp nạn #TPHCM #CNCH

