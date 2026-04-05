Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh" được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hình mẫu đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; phấn đấu trở thành một trong những đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang bản sắc riêng của Thăng Long - Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh" theo Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua.

Theo đề án, Hà Nội sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển đô thị Hà Nội thông minh. Trong đó, Thành phố bảo đảm dữ liệu của các sở, ngành và phường/xã kết nối tập trung vào Kho dữ liệu đô thị (Urban Data Lake) và chia sẻ qua Nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu (trục LGSP). Dữ liệu được duy trì, phát triển, khai thác theo sự vận hành của thành phố. Đồng thời, triển khai Đề án thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) Hà Nội theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ đã xác định.

Bám sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh hạ tầng giao thông, khu đô thị, bãi đỗ xe… tại các "vùng lõi" nội đô bảo đảm đồng bộ với sự phát triển của đô thị Hà Nội thông minh.

Triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS) thống nhất trong quy hoạch thành phố; xây dựng phát triển mạng 5G/6G, hạ tầng cảm biến và IoT đô thị, mạng băng rộng, camera AI, điểm truy cập Wi-Fi miễn phí công cộng và phát triển nền tảng công nghệ lõi (nền tảng AI, Big Data, Digital Twin tích hợp GIS, IoT Platform...)

Hà Nội hướng đến mục tiêu trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội cũng phát triển "đô thị nén", cao tầng tại khu vực trung tâm, giảm mật độ xây dựng và phát triển không gian ngầm; tiết kiệm không gian mặt đất ưu tiên cho không gian xanh, công cộng.

Thành phố ưu tiên đầu tư các hạng mục nền tảng cốt lõi mang tính công ích và lâu dài như Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm an ninh mạng thành phố (SOC), Kho dữ liệu đô thị tập trung (Urban Data Lake)...

Thành phố cũng sẽ phát triển nhân lực quản lý, vận hành đô thị thông minh; tuyên truyền cho người dân hiểu rõ giá trị của mô hình đô thị Hà Nội thông minh với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp 31, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hà Nội hướng tới mục tiêu đạt mức phát triển đô thị thông minh tích hợp. Trong đó, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tiện ích thông minh và cơ sở dữ liệu đô thị được kết nối, đồng bộ. Người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi dịch vụ được cung cấp minh bạch, thuận tiện.

Đến năm 2030, Hà Nội xây dựng “xương sống dữ liệu đô thị” thống nhất, bảo đảm vận hành đô thị dựa trên bằng chứng.

Trong đó, năm 2026 sẽ ưu tiên giải quyết 5 điểm nghẽn và coi đây là thước đo trực tiếp của hiệu quả đề án.