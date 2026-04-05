Chàng trai Đắk Lắk kể khoảnh khắc cứu cô gái chới với dưới nước

Huỳnh Thủy
TPO - Phát hiện cô gái bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông tại cầu Sêrêpốk, nam thanh niên vội bỏ lại đồ đạc trên bờ, lao mình xuống dòng nước, kịp thời cứu nạn nhân đang chới với.

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại hành động dũng cảm của một chàng trai lao xuống sông cứu người được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây xúc động mạnh.

Ngày 5/4, anh Trần Quốc Toản (phường Thành Nhất, Đắk Lắk), nhân vật trong clip đã chia sẻ lại khoảnh khắc sinh tử khi không kịp đắn đo, bỏ lại toàn bộ đồ đạc trên bờ để lao xuống dòng sông ứng cứu.

Anh Toản kịp cứu người phụ nữ nhảy xuống sông.

Theo anh Toản, ngày hôm trước (4/4), anh đang đi ngang khu vực cầu Sêrêpốk (còn gọi Cầu 14), giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng, phát hiện một cô gái đi xe máy phía trước có biểu hiện bất thường khi bất ngờ giảm tốc, tấp sát thành cầu. Linh cảm có chuyện không hay vì khu vực này từng xảy ra nhiều vụ nhảy cầu nên anh chạy xe chậm theo.

Chỉ trong tích tắc, cô gái dừng xe, trèo qua lan can rồi đứng chênh vênh trước khi bất ngờ lao xuống dòng sông. Anh Toản hoảng hốt hô lớn: “Bé ơi, đừng nhảy!” nhưng không kịp.

Không chần chừ, anh dựng vội xe, bỏ lại mũ bảo hiểm, điện thoại, ví và túi xách trên bờ rồi lao đi tìm đường xuống cứu người. Tuy nhiên, từ trên cầu không có lối xuống, phía dưới là bờ dốc dựng đứng cao khoảng 15–20m. Không còn cách nào khác, anh men theo sườn dốc, gần như trượt tự do xuống phía dưới.

Lúc đó anh chỉ sợ cứu không kịp. Rất may cô gái biết bơi nhưng sau cú rơi từ độ cao lớn đã nhanh chóng kiệt sức, chới với giữa dòng. Khi nạn nhân có nguy cơ chìm xuống, anh Toản kịp tiếp cận, kéo vào bờ an toàn. Sau khi đưa được cô gái lên bờ, chính anh cũng gần như đuối sức. Cứu xong nhìn lại mới thấy sợ vì dốc quá cao, may không bị gãy tay chân.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa cô gái (trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến bệnh viện. Còn anh Toản, sau khi chắc chắn nạn nhân an toàn, chỉ lặng lẽ rời đi, từ chối cung cấp thông tin liên lạc khi được hỏi thăm.

“Lúc đó chỉ kịp để lại hết đồ trên bờ. May có người giữ giúp. Thấy người ta an toàn là mình yên tâm rồi”, anh nói và cho biết thêm, lúc lao xuống không thấy gì, về nhà mới thấm, tay chân ê ẩm hết. Nhưng nếu gặp lại, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Xem thêm

Cùng chuyên mục