Gen Z góp sáng kiến xanh vì Đà Nẵng đáng sống

TPO - Qua hơn 2 tháng triển khai cuộc thi "Danang Green Future Solutions", các bạn trẻ gen Z đã góp nhiều sáng kiến để giải quyết các "bài toán" môi trường của TP. Đà Nẵng.

Chiều 5/4, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức vòng chung kết và trao giải Cuộc thi "Danang Green Future Solutions - Sáng kiến xanh cho Đà Nẵng đáng sống" năm 2026.

10 sáng kiến xanh vì Đà Nẵng đáng sống tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Danang Green Future Solutions. Ảnh: Giang Thanh

Cuộc thi “Danang Green Future Solutions - Sáng kiến xanh cho Đà Nẵng đáng sống” năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên, học sinh đề xuất những ý tưởng, giải pháp sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy quản lý rác thải tại nguồn, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho TP. Đà Nẵng

Sau hơn 2 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên với 181 bài dự thi được gửi về Ban tổ chức.

Qua các vòng đánh giá, 17 đội thi xuất sắc được lựa chọn vào vòng bán kết. Tại đây, các đội thi đã trình bày các ý tưởng dự án, tranh biện để giành 10 suất bước vào vòng chung kết.

Các ý tưởng đều giải quyết những bài toán môi trường nhức nhối như: chuyển đổi xe xăng thành xe điện, nước thải nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển...

Tại vòng chung kết, các đội thi đã lần lượt trình bày dự án/sản phẩm trong 5 phút; tham gia phần phản biện, trả lời câu hỏi của đội thi khác (theo hình thức bốc thăm) và của Hội đồng đánh giá.

Kết quả các phần thi là căn cứ để Hội đồng đánh giá xem xét, đánh giá toàn diện về chất lượng, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng của từng dự án, bảo đảm lựa chọn các sáng kiến tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao.

Theo đánh giá, các đội thi tham gia vòng chung kết đều có những ý tưởng sáng tạo, xuất phát từ các vấn đề thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng theo hướng xanh, bền vững.

Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Thoại giới thiệu về dự án nuôi thủy sản ứng dụng IoT kết hợp Biofloc.

Các sáng kiến đều đến góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, như nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học trên đất liền.

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về dự án sáng kiến xanh cho người nuôi trồng thủy sản của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân). Giải Nhì thuộc về dự án ENVIGUARD - Trường THPT Cao Bá Quát (xã Tam Anh).

Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao 3 giải Ba cho các dự án, gồm: SMART HHO - Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh), PaintBloom (Tơ thực vật tạo nên cọ vẽ xanh) - Trường THPT Ngô Quyền (phường An Hải) và Green Flow - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường An Hải).

Dự án của trường THPT Nguyễn Văn Thoại xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cuộc thi là sân chơi trí tuệ, sáng tạo dành cho thanh thiếu niên thành phố, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và hành động vì môi trường của tuổi trẻ.

“Đây không chỉ là nơi hội tụ những ý tưởng đột phá, mà còn là bệ phóng để các sáng kiến xanh được hiện thực hóa, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sinh thái, văn minh và đáng sống hơn. Tôi kỳ vọng rằng mỗi học sinh, đoàn viên, thanh niên sẽ là một “đại sứ xanh”, lan tỏa lối sống bền vững và chung tay kiến tạo tương lai xanh cho thành phố”, anh Hùng nói.