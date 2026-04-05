Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn dự chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên quốc tế

TPO - Trường Đại học Quốc gia Malaysia đã xuất sắc vượt qua Trường Đại học Thủy lợi trên loạt sút luân lưu 11m, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần thứ II - 2026 Cúp THACO.

Chiều 5/4, tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang, Báo Thanh Niên tổ chức lễ bế mạc và trao giải Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần thứ II - 2026 Cúp THACO.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik.

Anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu chụp hình bên chiếc cúp dành cho đội vô địch.

Giải đấu diễn ra từ ngày 28/3 đến 5/4, quy tụ 6 đội bóng sinh viên, trong đó có hai đại diện của Việt Nam là Trường Đại học Thủy lợi và đội chủ nhà Trường Đại học Nha Trang.

Bốn đội còn lại gồm: Trường Đại học Svay Rieng (Campuchia), Trường Đại học Lào, Trường Đại học Quốc gia Malaysia và Trường Đại học Quốc gia Singapore. Các đội được chia thành hai bảng A và B, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Ở trận chung kết, Trường Đại học Quốc gia Malaysia đã xuất sắc vượt qua Trường Đại học Thủy lợi trên loạt sút luân lưu 11m, qua đó giành chức vô địch.

Trong khi đó, ở trận tranh hạng ba, Trường Đại học Svay Rieng giành chiến thắng 2-1 trước Trường Đại học Nha Trang.