Kỷ lục hơn 500 đội tranh tài giải bóng đá thanh niên

TPO - Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam khởi tranh tại sân cỏ Hà Nội với kỷ lục về số đội tham gia tranh tài. Điều lệ và thời gian thi đấu theo của mỗi trận càng tăng thêm tính sôi động, gay cấn.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp Asina 2026 khai mạc và tranh tài với sự tham gia của 512 đội bóng. Dự lễ khai mạc có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp Asina 2026 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo, Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp với Công ty CP Game Changer tổ chức.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 80 năm Ngày truyền thống Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026); hưởng ứng các hoạt động của Tháng Thanh niên 2026; hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải bóng đá Thanh niên là một hoạt động để hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và tinh thần thể thao Bác Hồ đã phát động trong 78 năm vừa qua; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện thể chất và giao lưu cho các bạn thanh niên. Qua đó tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích.

“Tôi mong muốn rằng với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên sẽ thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đẹp mắt”, anh Quy nhấn mạnh.

Giải đấu trao tặng 700 cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam.

Giải thi đấu bóng đá 6 người (6v6) theo luật của WMF - Liên đoàn Bóng đá Mini thế giới. Tham gia giải đấu là 512 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá thanh niên phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Giải đấu gồm vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại được tổ chức theo 8 cụm sân. Các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn mỗi cụm 1 đội vào vòng Chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận khai mạc giữa đội Thanh niên Việt Nam và đội Điều ước bóng đá. Các trận thi đấu vòng loại diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3.

