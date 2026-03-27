Sinh viên Đại học Hạ Long khoe tài sinh viên thanh lịch

TPO - Cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2026 là một sân chơi bổ ích, giúp tăng cường, kết nối sự giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, năng động, trách nhiệm và hội nhập.

Tối 26/3, tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn trường Đại học Hạ Long tổ chức vòng thi chung kết Cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2026 với chủ đề “Thanh lịch - Bản lĩnh - Hội nhập”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Sinh viên Đại học Hạ Long tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện tôn vinh vẻ đẹp toàn diện về trí tuệ, tâm hồn, tài năng và ngoại hình của sinh viên, bồi dưỡng và phát huy năng lực sinh viên góp phần xây dựng quảng bá hình ảnh sinh viên năng động, tự tin, tài năng và sáng tạo.

Trong đêm chung kết, Top 24 thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi chính để chinh phục các giải thưởng của cuộc thi như trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, thi vấn đáp ứng xử…

Theo anh Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Hạ Long, từ tháng 12/2025 đến đêm chung kết, cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Từ khi mở đăng ký đã có hơn 100 sinh viên tham dự.

Qua từng vòng thi, các thí sinh không chỉ thấy những gương mặt nổi bật, mà còn chứng kiến sự trưởng thành rõ nét về tư duy, phong thái và kỹ năng của các bạn thí sinh. Các bạn chính là minh chứng sinh động cho hình ảnh sinh viên: trí tuệ - năng động - trách nhiệm - hội nhập.

“Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hạ Long luôn xác định sứ mệnh của mình không chỉ là tổ chức phong trào, mà còn là bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng nhân cách và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, sinh viên”, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hạ Long chia sẻ.

Rất đông bạn trẻ đến cổ vũ cho các phần thi của các thí sinh.

Cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2026 là một sân chơi bổ ích, giúp tăng cường, kết nối sự giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên. Thông qua cuộc thi, hình ảnh của những sinh viên tri thức, năng động và sáng tạo sẽ ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Góp phần vào sự nghiệp giáo dục toàn diện cho sinh viên hiện nay.