Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao sổ tiết kiệm cho nữ sinh mồ côi cha, gánh gồng nuôi 3 em

TPO - Mồ côi cha, mẹ bỏ đi, nữ sinh Hà Thị Mỹ Hương phải gác lại việc học để đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và học bổng hỗ trợ em vượt qua khó khăn.

Ngày 27/3, Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ em Hà Thị Mỹ Hương (SN 2010, trú xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) - trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại đây, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, anh Trương Minh Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao tặng em Mỹ Hương sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng. Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cũng trao thêm suất học bổng 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí học tập, giúp em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn.

Thừa uỷ quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao sổ tiết kiệm cho em Mỹ Hương.

Tại đây, anh Trương Minh Quang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên em Mỹ Hương cố gắng vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, em Mỹ Hương có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo: Mồ côi cha, mẹ gặp biến cố tâm lý rồi bỏ đi, để lại 4 chị em sống nương tựa lẫn nhau. Dù còn nhỏ tuổi, em Hương đã phải tạm gác việc học để đi làm thuê, lo toan cuộc sống và chăm sóc các em.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết: Đây là hoạt động thiết thực trong hành trình lan tỏa phong trào "Vì đàn em thân yêu", thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn - Đội và tuổi trẻ Lâm Đồng trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em yếu thế.

Các đơn vị, tổ chức thăm hỏi em Mỹ Hương.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để phong trào “Vì đàn em thân yêu” lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.