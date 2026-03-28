Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đà Nẵng tìm kiếm 'Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ'

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên hoan “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” TP. Đà Nẵng năm học 2025 – 2026 thu hút 80 chỉ huy Đội tiêu biểu, nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc hội tụ bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm để tranh tài ở sân chơi toàn quốc.

Ngày 28/3, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Liên hoan “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” cấp thành phố năm học 2025 – 2026.

Ra mắt ban giám khảo và hội đồng huấn luyện của Liên hoan. Ảnh: Giang Thanh

Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp thanh thiếu nhi giao lưu, học hỏi; đồng thời, bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng công tác Đội và kỹ năng thực hành xã hội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội tại các liên đội trên địa bàn thành phố.

Sau thời gian phát động, Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các liên đội. Các xã, phường đã chủ động lựa chọn, giới thiệu và đăng ký 80 thí sinh là cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu, đạt Thủ khoa tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp xã tham gia Liên hoan cấp thành phố.

80 "Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ" cấp xã tranh tài.

Tại Liên hoan, thí sinh tham gia các nội dung thi được thiết kế khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác Đội, gồm: phần thi kiến thức về tổ chức Đội; phần thi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội bao gồm nhiều nội dung kỹ năng Đội viên như: thực hành Nghi thức Đội, cắm lều tốc độ, truyền tin…; phần thi điều hành, tổ chức sinh hoạt Đội; phần thi hùng biện.

Thông qua các phần thi, năng lực của thí sinh được đánh giá toàn diện trên các phương diện: kiến thức, kỹ năng, tư duy, bản lĩnh, khả năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm trong vai trò cán bộ chỉ huy Đội.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết và tuyên dương các thí sinh tiêu biểu theo từng nội dung, phần thi. Trong đó, 10 “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” xuất sắc cấp thành phố sẽ được lựa chọn tham gia Liên hoan toàn quốc sắp tới.

Các thí sinh tranh tài các nội dung kiến thức và kỹ năng công tác Đội.

Theo anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng, Liên hoan “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” cấp thành phố năm học 2025 – 2026 là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn

"Từ đó, lựa chọn những “hạt giống” chỉ huy Đội tiêu biểu để rèn luyện và tham gia Liên hoan toàn quốc; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong việc giáo dục, rèn luyện đội viên, xây dựng lớp thiếu nhi năng động, tự tin, có kỹ năng và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới", anh Thường nói.

#Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ #Đà Nẵng #thiếu nhi #công tác Đội #kỹ năng đội viên #sinh hoạt Đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục