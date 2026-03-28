Đà Nẵng tìm kiếm 'Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ'

TPO - Liên hoan “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” TP. Đà Nẵng năm học 2025 – 2026 thu hút 80 chỉ huy Đội tiêu biểu, nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc hội tụ bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm để tranh tài ở sân chơi toàn quốc.

Ngày 28/3, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Liên hoan “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” cấp thành phố năm học 2025 – 2026.

Ra mắt ban giám khảo và hội đồng huấn luyện của Liên hoan. Ảnh: Giang Thanh

Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp thanh thiếu nhi giao lưu, học hỏi; đồng thời, bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng công tác Đội và kỹ năng thực hành xã hội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội tại các liên đội trên địa bàn thành phố.

Sau thời gian phát động, Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các liên đội. Các xã, phường đã chủ động lựa chọn, giới thiệu và đăng ký 80 thí sinh là cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu, đạt Thủ khoa tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp xã tham gia Liên hoan cấp thành phố.

80 "Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ" cấp xã tranh tài.

Tại Liên hoan, thí sinh tham gia các nội dung thi được thiết kế khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác Đội, gồm: phần thi kiến thức về tổ chức Đội; phần thi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội bao gồm nhiều nội dung kỹ năng Đội viên như: thực hành Nghi thức Đội, cắm lều tốc độ, truyền tin…; phần thi điều hành, tổ chức sinh hoạt Đội; phần thi hùng biện.

Thông qua các phần thi, năng lực của thí sinh được đánh giá toàn diện trên các phương diện: kiến thức, kỹ năng, tư duy, bản lĩnh, khả năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm trong vai trò cán bộ chỉ huy Đội.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết và tuyên dương các thí sinh tiêu biểu theo từng nội dung, phần thi. Trong đó, 10 “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” xuất sắc cấp thành phố sẽ được lựa chọn tham gia Liên hoan toàn quốc sắp tới.

Các thí sinh tranh tài các nội dung kiến thức và kỹ năng công tác Đội.

Theo anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng, Liên hoan “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” cấp thành phố năm học 2025 – 2026 là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn

"Từ đó, lựa chọn những “hạt giống” chỉ huy Đội tiêu biểu để rèn luyện và tham gia Liên hoan toàn quốc; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong việc giáo dục, rèn luyện đội viên, xây dựng lớp thiếu nhi năng động, tự tin, có kỹ năng và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới", anh Thường nói.