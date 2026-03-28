Nam sinh 'học sinh 3 tốt' được kết nạp Đảng ở tuổi 18

TPO - Đạt nhiều thành tích học tập và công tác Đoàn, cậu học trò lớp Tin học trường THPT chuyên Chu Văn An đã đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương. Đặc biệt, cậu vinh dự kết nạp Đảng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhiều thành tích thi Tin học

Lê Đỗ Quang (SN 2008) - học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, từng thử sức với Toán, Lý, Hóa nhưng cảm thấy “chưa thuộc về mình”. Năm lớp 8, khi được nhà trường cử đi thi Tin học, dù kết quả không như ý, nhưng sự thú vị của thế giới mã lệnh đã cuốn hút đưa cậu gắn bó với môn học này.

Đến nay, Quang đã bỏ túi nhiều giải thưởng về Tin học. Trong đó, có giải Nhì học sinh giỏi thành phố; giải Ba Olympic Tin học Miền Trung - Tây Nguyên năm 2025; giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2025. Bên cạnh đó, cậu đạt giải Nhì Cuộc thi cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2024 – 2025…

Lê Đỗ Quang. Ảnh: NVCC

Năm học 2024 – 2025, Quang đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Điểm trung bình môn Toán 9,7 - môn Ngữ Văn 9,7 - môn Ngoại ngữ 8,7.

Những “trái ngọt” này là thành quả của quá trình nỗ lực, tự giác học tập. Theo Quang, bên cạnh kiến thức, kỹ năng học từ thầy cô trên lớp, cậu dành nhiều thời gian ôn luyện, làm thêm nhiều dạng bài tập ở nhà.

“Sau một bài tập khó, em sẽ xem đã học được điều gì, thuật toán hay kiến thức này có thể ứng dụng vào đâu”, cậu nói.

Là học sinh chuyên Tin học thời 4.0, Quang có quan điểm rất rõ ràng về công nghệ là “Tận dụng chứ không lạm dụng AI”. Cậu sử dụng trí tuệ nhân tạo hằng ngày để tối ưu hóa việc tra cứu và học hỏi kiến thức mới, coi đó là công cụ để giải phóng sức sáng tạo thay vì phụ thuộc.

Màu cờ Đảng trên ngực áo tuổi trẻ

Lê Đỗ Quang là gương mặt quen thuộc trong hoạt động phong trào của nhà trường. Với vai trò, Phó Bí thư Đoàn trường, cậu đã cùng Ban Chấp hành ghi dấu ấn đậm nét qua các dự án "thương hiệu" như: Kỷ yếu Vòng gỗ, sự kiện Sparkling Chu Văn An, C-Voice hay các hoạt động tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè.

Bên cạnh đó, Quang còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi do tổ chức Đoàn tổ chức và giành nhiều thành tích. Cậu thuộc nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025 trên địa bàn quận Tây Hồ (cũ); đoạt giải Nhì cá nhân Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp trường.

Lê Đỗ Quang (thứ hai từ phải sang, hàng trên) cùng các bạn tham gia một hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Với những thành tích học tập và hoạt động, Lê Đỗ Quang vinh dự được T.Ư Đoàn trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương năm học 2024 - 2025.

Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Lê Đỗ Quang vinh dự được kết nạp Đảng. Với Quang, giây phút đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng Bác Hồ, để tuyên thệ là khoảnh khắc thiêng liêng, dâng trào cảm xúc tự hào và ý thức trách nhiệm.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là dấu ấn rực rỡ nhất trong hành trình trưởng thành của em. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là kim chỉ nam giúp em xác định rõ trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng”, Quang bày tỏ.

Lê Đỗ Quang tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh: FBNT

Dự định của Lê Đỗ Quang là thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp tục viết tiếp đam mê với ngành công nghệ thông tin. Với nền tảng vững chắc và bản lĩnh của một Đảng viên trẻ, tin chắc rằng chàng trai trường Bưởi sẽ còn tiến xa, trở thành nhân tố đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước.