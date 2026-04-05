Huế đưa văn hóa giao thông vào sân chơi, trải nghiệm của thanh thiếu nhi

TPO - Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” quy tụ hàng trăm học sinh, đoàn viên, thanh niên tại Huế tham gia, nhằm trang bị kiến thức pháp luật và rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen ứng xử an toàn, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Ngày 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch (Đại học Huế) và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông năm 2026, thu hút 350 học sinh, đoàn viên, thanh niên và thành viên các câu lạc bộ tham gia.

Chạy xe tuần hành cổ động, tuyên truyền về chấp hành trật tự an toàn giao thông, lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Ngày hội được thiết kế theo hướng giáo dục trải nghiệm, kết hợp giữa tuyên truyền, thi tìm hiểu và thực hành kỹ năng, nhằm giúp thanh thiếu nhi tiếp cận kiến thức giao thông một cách trực quan, sinh động.

Mở đầu chương trình là hoạt động chạy xe tuần hành cổ động với sự tham gia của 50 đoàn viên, diễu hành qua các tuyến đường chính ở Huế, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn giao thông.

Thi Rung chuông vàng "Thiếu nhi với văn hóa giao thông”.

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi Rung chuông vàng Thiếu nhi với văn hóa giao thông, quy tụ 90 học sinh lớp 6 đến từ các trường THCS Phạm Văn Đồng, Chu Văn An và Thủy Vân tham gia. Thông qua hình thức thi trực quan, các em được củng cố kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, nhận diện biển báo và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho 250 đoàn viên, thanh niên Huế.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho 250 đoàn viên, thanh niên. Nội dung tập trung vào các quy định cơ bản của pháp luật, những lỗi vi phạm phổ biến, đồng thời hướng dẫn thực hành xử lý tình huống qua mô hình mô phỏng và thực tế.

Thông qua chuỗi hoạt động, ngày hội góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giúp thanh thiếu nhi không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật mà còn hình thành kỹ năng, thái độ và hành vi đúng đắn khi tham gia giao thông. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chung tay giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.