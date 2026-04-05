Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ mới tại 148 phường, xã ở TPHCM

TPO - Nhằm đảm bảo tính đại diện cho sức trẻ và trí tuệ, mỗi đơn vị triệu tập từ 50-100 đại biểu chính thức. Đây là những thanh niên ưu tú đại diện cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Ngày 5/4, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam 148/168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi hoàn tất việc thành lập tổ chức Hội sau sáp nhập địa giới hành chính theo quy định, 20 đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội và hoàn thành trong một ngày trong tháng 4/2026, bảo đảm tiến độ chung của toàn thành phố.

Trước đó, ngày 29/3, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam phường Bình Dương tổ chức thành công đại hội điểm cấp xã, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cho các cơ sở Hội trên toàn thành phố.

Đại hội đại biểu Hội LHTN đồng loạt diễn ra tại 148 đơn vị trên địa bàn TPHCM trong ngày 5/4. Ảnh: BTC

Đại hội cấp cơ sở là ngày hội, diễn đàn của cán bộ, hội viên, thanh niên; là dịp đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn lâm thời, hiệp thương Ủy ban Hội khóa mới và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhằm đảm bảo tính đại diện cho sức trẻ và trí tuệ, mỗi đơn vị triệu tập từ 50-100 đại biểu chính thức. Đây là những thanh niên ưu tú đại diện cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Song song với đại hội cấp cơ sở, 38 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố cũng sẽ hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội, hội nghị trong tháng 4, góp phần tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng công tác Hội, phong trào thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các phường, xã, đặc khu và đại hội, hội nghị của các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc là cơ sở quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch, đại hội cấp thành phố được tổ chức dự kiến vào ngày 5/6/2026, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.