Đà Nẵng tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã, phường

TPO - Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 đồng loạt được tổ chức tại 93 xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng với sự tham gia của hàng ngàn đại biểu thanh niên.
Sáng 29/3, đồng loạt 93 xã, phường ở Đà Nẵng tổ chức
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029. Trong đó, phường Ngũ Hành Sơn được chọn đăng cai tổ chức Đại hội điểm cấp thành phố. Ngoài ra, 2 đơn vị xã đảo Tân Hiệp và xã Tam Hải tổ chức Hội nghị đại biểu theo quy định. Ảnh: Giang Thanh
Tham dự Đại hội điểm tại phường Ngũ Hành Sơn có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, anh Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.
Đại hội Hội LHTN cấp xã, phường năm nay được tổ chức với hình thức đổi mới, các đơn vị theo dõi trực tuyến phần khai mạc tại điểm cầu thành phố. Sau khi kết thúc chương trình tại điểm cầu thành phố, các đơn vị tiếp tục tổ chức Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu tại địa phương đảm bảo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ đề ra.
Phát biểu tại phần khai mạc, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, đánh giá cao vai trò của Hội LHTN Việt Nam thành phố trong đoàn kết, tập hợp thanh niên với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo.
Trong bối cảnh mới, ông Lê Trí Thanh đề nghị các cấp Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; quan tâm, tạo môi trường và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; chủ động chăm lo, củng cố tổ chức Hội vững mạnh và khuyến khích thanh niên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, trau dồi lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống…
“Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong bối cảnh mới, phải làm sao để thanh niên Đà Nẵng tự ý thức được trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước, phải vươn lên bằng chính nỗ lực của trái tim mình, bằng trí tuệ của khối óc mình, phải xây dựng và tập hợp được khối đại đoàn kết của thanh niên không chỉ trong phạm vi của thành phố, mà còn phải thể hiện được vai trò, vị thế trong khu vực và cả nước”, ông Thanh nói.
Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch
Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên các địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn mới.
“Đại hội cấp xã lần thứ I kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, anh Duân nói.
Với khẩu hiệu “Thanh niên Đà Nẵng: Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo – Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2026; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2029 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.
Tại Đại hội, các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ mới; đồng thời, hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026.
Sau sáp nhập, Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng có hơn 600.000
thanh niên, gần 350.000 hội viên, 93 Hội LHTN xã, phường, 16 câu lạc bộ trực thuộc và 3 tổ chức Hội thành viên.