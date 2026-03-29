Tuổi trẻ hướng về Cồn Cỏ trong 'Tháng Ba Biên giới'

TPO - Trong hai ngày 28–29/3, tại đặc khu Cồn Cỏ, tuổi trẻ Quảng Trị và Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Tháng Ba Biên giới” năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, hướng về biển đảo Tổ quốc.

Trong 2 ngày 28 và 29/3, tại đặc khu Cồn Cỏ, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tháng Ba Biên giới” năm 2026. Đồng hành cùng chương trình có Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị và Hội Thiện nguyện Hiếu – Nghĩa – Tâm (Hà Nội).

25 phần quà trao cho học sinh Trường Mầm non – Tiểu học Hoa Phong Ba - Ảnh: P.Đ.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm ý nghĩa giáo dục truyền thống như: dâng hương tại Đài tưởng niệm, chào cờ tại cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Qua đó, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động tri ân, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho lực lượng và người dân trên đảo. Cụ thể, 20 suất quà được gửi tới các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; 52 suất quà dành cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn hỗn hợp; 25 phần quà trao cho học sinh Trường Mầm non – Tiểu học Hoa Phong Ba; cùng 12 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên đảo.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ 110 lá cờ Tổ quốc cho 11 hộ ngư dân, kèm theo tiền mặt và nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí thực hiện hơn 130 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao tặng 2 máy cắt cỏ và công trình thanh niên “Hệ thống thiết bị thể dục thể thao”, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Trao hỗ trợ 110 lá cờ Tổ quốc cho 11 hộ ngư dân, kèm theo tiền mặt và nhu yếu phẩm - Ảnh: P.Đ.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình “Tháng Ba Biên giới” không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.