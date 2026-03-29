Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ hướng về Cồn Cỏ trong 'Tháng Ba Biên giới'

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong hai ngày 28–29/3, tại đặc khu Cồn Cỏ, tuổi trẻ Quảng Trị và Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Tháng Ba Biên giới” năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, hướng về biển đảo Tổ quốc.

Trong 2 ngày 28 và 29/3, tại đặc khu Cồn Cỏ, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tháng Ba Biên giới” năm 2026. Đồng hành cùng chương trình có Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị và Hội Thiện nguyện Hiếu – Nghĩa – Tâm (Hà Nội).

d73d2191d2285c760539-20260329120820-20260329134237.jpg
25 phần quà trao cho học sinh Trường Mầm non – Tiểu học Hoa Phong Ba - Ảnh: P.Đ.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm ý nghĩa giáo dục truyền thống như: dâng hương tại Đài tưởng niệm, chào cờ tại cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Qua đó, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động tri ân, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho lực lượng và người dân trên đảo. Cụ thể, 20 suất quà được gửi tới các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; 52 suất quà dành cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn hỗn hợp; 25 phần quà trao cho học sinh Trường Mầm non – Tiểu học Hoa Phong Ba; cùng 12 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên đảo.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ 110 lá cờ Tổ quốc cho 11 hộ ngư dân, kèm theo tiền mặt và nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí thực hiện hơn 130 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao tặng 2 máy cắt cỏ và công trình thanh niên “Hệ thống thiết bị thể dục thể thao”, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

35f84354b0ed3eb367fc-20260329120820-20260329134144.jpg
Trao hỗ trợ 110 lá cờ Tổ quốc cho 11 hộ ngư dân, kèm theo tiền mặt và nhu yếu phẩm - Ảnh: P.Đ.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình “Tháng Ba Biên giới” không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

#Tháng Ba Biên giới #Cồn Cỏ #thanh niên Quảng Trị #Đà Nẵng #biển đảo #tình nguyện #chủ quyền tổ quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục