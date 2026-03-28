Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và tặng thơ Thanh niên xung phong

TPO - “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” - bốn câu thơ Bác Hồ tặng thanh niên xung phong, suốt 75 năm qua, đã trở thành phương châm hành động, nguồn động viên to lớn, hun đúc ý chí kiên cường cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Ngày 28/3, tại xã Cẩm Giàng (Thái Nguyên), Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951-28/3/2026).

Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, ôn lại sự kiện năm 1951 khi Bác Hồ đến thăm, động viên và tặng thơ cho lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) đang làm nhiệm vụ: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam nhấn mạnh: “Suốt 75 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành phương châm hành động, nguồn động viên to lớn, hun đúc ý chí kiên cường cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. Không chỉ lực lượng TNXP, mà đông đảo thanh niên cả nước đã lấy đó làm kim chỉ nam trong học tập, lao động và chiến đấu, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Nhiều phần quà được trao tặng cựu TNXP tại chương trình.

Tại chương trình, nhiều phần quà đã được trao tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; cũng như trao tặng nguồn lực đối với Quỹ Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên và xã Cẩm Giàng.

75 năm về trước, Bác Hồ đến thăm Liên phân đội TNXP 312 đang thi công đường và cầu Nà Cù, Làng Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cũ; nay là xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên). Bác chuyện trò và tặng 4 câu thơ cho thanh niên xung phong: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên.

Mãi khắc ghi lời Bác dạy

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, (chiều 27/3) tọa đàm “Mãi khắc ghi lời Bác dạy” do T.Ư Đoàn phối hợp với T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức, đã ôn lại truyền thống hào hùng và khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng, lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Tọa đàm "Mãi khắc ghi lời Bác dạy".

Nhiều nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về thời kỳ thanh niên xung phong trực tiếp nhận lời dạy của Bác. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, tham luận đã trao đổi, đề xuất việc học tập và làm theo lời Bác trong bối cảnh hiện nay, gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại toạ đàm, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định, bốn câu thơ Bác Hồ tặng thanh niên xung phong không chỉ là lời động viên trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, mà còn là định hướng giáo dục, là "kim chỉ nam" hành động cho lực lượng thanh niên xung phong và các thế hệ trẻ Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Đến nay, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giá trị của bốn câu thơ ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Anh Lâm nhấn mạnh, tinh thần “không sợ khó, chỉ sợ không bền chí” chính là yếu tố cốt lõi để thanh niên vượt qua áp lực của thời đại số, hội nhập quốc tế và những biến động nhanh chóng của xã hội hiện đại.

Ông Vũ Trọng Kim - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nhấn mạnh, khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng không thể thiếu vai trò của thế hệ trẻ, những người đang nắm giữ tương lai đất nước. Để làm được điều đó, việc “khắc ghi lời Bác dạy” không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể trong học tập, lao động và cống hiến.