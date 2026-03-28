Khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/3,Đoàn Thanh niên Chính phủ, Nhà thuốc Long Châu phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề: “Hành trình sức khỏe - Chủ động phòng, chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Tham dự chương trình có ông Đinh Trường Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Vũ Huy Hoàng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định hoạt động khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí không chỉ là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh các bệnh lý không lây nhiễm, nhất là nguy cơ đột quỵ ngày càng gia tăng, việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh từ sớm cho người dân là hết sức cần thiết.

Đoàn Thanh niên các đơn vị đã khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1 nghìn người.
Ban Tổ chức trao quà và xe đạp cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, tầm soát nguy cơ đột quỵ, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1 nghìn người trên địa bàn xã Tân Thanh, xã Thanh Bình.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay cùng xã hội đưa các dịch vụ y tế thiết thực đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đây cũng là hành động cụ thể góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

#khám bệnh #tư vấn sức khỏe #cấp thuốc miễn phí #đột quỵ #ninh bình #hoạt động cộng đồng #sức khỏe

