Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO có 6 đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam và 4 đội bóng sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Chiều 28/3, tại sân vận động trường đại học Nha Trang, báo Thanh Niên tổ chức khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO. Đến dự có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

z7667391581032-7bcbb237189b2a2ad8032623505db402.jpg
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa, động viên các đội bóng.

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 có 6 đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam là trường đại học Thuỷ lợi và đội chủ nhà trường đại học Nha Trang.

z7667391593014-743128637aa2c5a89b406fab17254774.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng.

Bốn đội còn lại gồm: Trường Đại học Svay Rieng Campuchia, Trường Đại học Lào, Trường Đại học quốc gia Malaysia và Trường Đại học quốc gia Singapore. Sáu đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu A và B, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

z7667391574030-37acc10d290c04bd248efaeeeb4d8ca8.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập báo Thanh Niên, tin tưởng các trận đấu của Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần thứ 2 sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng vẫn giữ tinh thần fair play, hữu nghị. Đặc biệt, những bạn trẻ từ các quốc gia Đông Nam Á sẽ có những kỷ niệm đẹp trong chuyến du đấu tại một địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 28/3 - 5/4 tại sân vận động trường Đại học Nha Trang. Đội vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO sẽ nhận cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 6.000 USD; đội Nhì nhận huy chương, bảng danh vị và 4.000 USD; đội thứ Ba ngoài huy chương, bảng danh vị sẽ nhận 2.000 USD; còn đội giành giải phong cách sẽ nhận huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 1.500 USD.

#đại học Nha Trang #giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế #báo Thanh Niên #anh Bùi Quang Huy

Xem thêm

Cùng chuyên mục