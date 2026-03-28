Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế

TPO - Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO có 6 đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam và 4 đội bóng sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Chiều 28/3, tại sân vận động trường đại học Nha Trang, báo Thanh Niên tổ chức khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO. Đến dự có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa, động viên các đội bóng.

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 có 6 đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam là trường đại học Thuỷ lợi và đội chủ nhà trường đại học Nha Trang.

Bốn đội còn lại gồm: Trường Đại học Svay Rieng Campuchia, Trường Đại học Lào, Trường Đại học quốc gia Malaysia và Trường Đại học quốc gia Singapore. Sáu đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu A và B, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập báo Thanh Niên, tin tưởng các trận đấu của Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần thứ 2 sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng vẫn giữ tinh thần fair play, hữu nghị. Đặc biệt, những bạn trẻ từ các quốc gia Đông Nam Á sẽ có những kỷ niệm đẹp trong chuyến du đấu tại một địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam.