Xây dựng thể chế kiến tạo từ 'đặt hàng' của cộng đồng doanh nghiệp

TPO - Đổi mới tư duy, chủ động xây dựng các thể chế kiến tạo dựa trên chính những “đơn đặt hàng” thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp; rà soát, đánh giá toàn diện và chấn chỉnh năng lực của đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật ngay sau khi sắp xếp lại bộ máy hành chính... là quan điểm, cam kết tại Phiên đối thoại đầu tiên trong khuôn khổ vòng địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSE) năm 2026 do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, vừa diễn ra phiên đối thoại đầu tiên trong khuôn khổ vòng địa phương tại Khánh Hòa.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 nhấn mạnh, VPSF 2026 sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “kiến nghị, tháo gỡ khó khăn” thuần túy sang mô hình “đồng kiến tạo chính sách” cùng các cơ quan quản lý nhà nước.

Để biến các nghị quyết thành hành động thực tiễn, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam định hướng diễn đàn tập trung thảo luận, tìm ra “chìa khóa vàng” xoay quanh 4 trụ cột cốt lõi: đột phá thể chế; hạ tầng chiến lược; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; và hợp lực công - tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Anh Hồng Anh nhấn mạnh, các doanh nhân tham dự diễn đàn không chỉ nêu vấn đề mà phải đóng vai trò là những đối tác phát triển, cùng nhà nước sàng lọc sáng kiến khả thi và đi đến các cam kết thực thi cụ thể.

Trải qua hơn 3,5 giờ làm việc với 5 tham luận của đại diện chính quyền, nhà khoa học và doanh nhân; cùng hơn 15 ý kiến phát biểu trực tiếp, phiên đối thoại đầu tiên tại Khánh Hòa đã phác họa bức tranh toàn diện về cơ hội, thách thức và khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Các ý kiến thảo luận, đề xuất đã tập trung 4 nhóm chủ đề then chốt gồm: môi trường kinh doanh và thể chế; tiếp cận nguồn lực; đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số - chuyển đổi xanh; liên kết thị trường và phát triển bền vững.

Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất xây dựng hạ tầng số dùng chung cấp tỉnh, hình thành quỹ đồng đầu tư công tư và tạo mạng lưới doanh nghiệp tiêu biểu dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của địa phương. Triển khai nền tảng số giao thương tích hợp bản đồ số, xây dựng cơ chế đánh giá uy tín doanh nghiệp hai lớp… để đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, có kiến nghị tiếp tục quyết liệt cải cách hành chính theo mô hình “một đầu mối, một thời hạn” và chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy hậu kiểm để tối ưu hóa nguồn lực cho doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Hiểu – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá 4-5, Chủ tịch HĐQT Công ty Cetech nêu rõ, tăng trưởng không chỉ là mục tiêu của chính quyền, mà là bài toán đồng kiến tạo giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Ông đề xuất, các doanh nghiệp nên thẳng thắn đặt hàng chính quyền địa phương; phải cung cấp thông tin, đề xuất các vấn đề… Trách nhiệm của nhà nước là xây dựng thể chế, chính sách.

Ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, quyết tâm duy trì mức tăng trưởng hai con số và đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027. Khánh Hòa cam kết đổi mới tư duy, chủ động xây dựng các thể chế kiến tạo dựa trên chính những “đơn đặt hàng” thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp. Địa phương cũng sẽ rà soát, đánh giá toàn diện và chấn chỉnh năng lực của đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật ngay sau khi sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Kết thúc chương trình, anh Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Trưởng Phiên đối thoại VPSF 2026 – Khánh Hòa khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, nguyên vẹn các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa để báo cáo tại Vòng Bàn tròn kết nối nội lực cấp miền vào tháng 9/2026 và Phiên toàn thể cấp cao vào tháng 10/2026 tới.