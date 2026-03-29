Chủ Nhật Đỏ tại Học viện Hậu cần: Trao gửi niềm tin và sự sống

TPO - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và báo Tiền Phong tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 - năm 2026, với sự hưởng ứng, tham gia của gần 400 cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ.

Tới dự chương trình có Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Hiến máu tình nguyện Học viện Hậu cần; Thiếu tướng Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đại tá Vũ Hồng Hà - Phó Giám đốc Học viện Hậu cần; nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa học trò báo Tiền Phong.

﻿ ﻿ Các đại biểu tham dự khai mạc chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 tại Học viện Hậu cần.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần, cho biết những năm qua, ngày hội Chủ Nhật Đỏ tại Học viện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc; sự phối hợp hiệu quả của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và báo Tiền Phong.

Ngày hội còn có sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn Học viện. Qua 17 lần tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu quý giá, góp phần cứu sống và tiếp thêm hy vọng cho nhiều người bệnh, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa tích cực của ngày hội.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Cán bộ, ĐVTN Học viện Hậu cần biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Phát huy kết quả đó, năm 2026, Học viện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 18, với sự tham gia của gần 400 cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ.

“Điều đáng trân trọng là có nhiều đồng chí đã nhiều lần tình nguyện hiến máu; có những gia đình cùng tham gia, lan tỏa nghĩa cử, hành động cao đẹp. Những giọt máu nghĩa tình được trao đi hôm nay tuy thầm lặng nhưng vô cùng quý giá, mang đến cơ hội sống và tiếp thêm niềm hy vọng cho nhiều người bệnh”, Thiếu tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần.

Thiếu tướng Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thượng sĩ - học viên Vũ Tuấn Anh (Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Học viện Hậu cần).

Phó Chính ủy Học viện Hậu cần cũng đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia và vận động người thân, đồng chí, đồng đội cùng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, qua đó nhân lên những hành động đẹp vì cộng đồng.

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết là bệnh viện hạng đặc biệt cấp quốc gia, tuyến cuối của toàn quân, hiện trung bình một ngày Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thu dung điều trị nội trú khoảng 2.000 đến 2.500 bệnh nhân. Trong đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 đến 200 ca phẫu thuật và phần lớn là phẫu thuật loại đặc biệt, nên số lượng bệnh nhân cần máu chữa trị rất lớn.

Tại chương trình, đại diện báo Tiền Phong đã trao kỷ niệm chương Chủ Nhật Đỏ tặng Học viện Hậu cần.

Do đó, trong thời gian vừa qua, bệnh viện đã phối hợp với rất nhiều cơ quan, đơn vị để thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo, trong đó có Học viện Hậu cần, mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực.

“Mỗi đơn vị máu được hiến tặng ngày hôm nay không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là sự trao gửi niềm tin, hy vọng, sự sống cho người bệnh. Đây là hành động thiết thực góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân”, Thiếu tướng Phạm Thái Giang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Học viện Hậu cần, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đại diện báo Tiền Phong thăm hỏi, động viên cán bộ, ĐVTN tham gia chương trình.

Đại diện cho tuổi trẻ Học viện, Thượng sĩ - học viên Vũ Tuấn Anh (Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Học viện Hậu cần), cho biết, hoạt động hiến máu lần này càng trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn 26/3.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần (15/6/1951 - 15/6/2026) và 30 năm hợp nhất Trường Sĩ quan Hậu cần và Học viện Hậu cần (1996-2025).

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, trách nhiệm của người ĐVTN không chỉ dừng lại ở việc học tập tốt, rèn luyện nghiêm mà còn phải đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng, vì cuộc sống của nhân dân. Hiến máu tình nguyện chính là một trong những hành động cụ thể, thiết thực nhất để tuổi trẻ thể hiện tinh thần tận hiến, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của mình”, Thượng sĩ Vũ Tuấn Anh khẳng định.

Ảnh: Nguyễn Minh

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đông đảo học viên, sinh viên Học viện Hậu cần đã sôi nổi đăng ký tham gia hiến máu.