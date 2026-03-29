TPHCM tổ chức thành công đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường

TPO - Ngày 29/3, trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là Đại hội điểm cấp xã, phường tại TPHCM.

Tham dự Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Bình Dương có anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương; ông Võ Chí Thành - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Dương.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2026-2031.

Các chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ, bao gồm tổ chức quán triệt nghị quyết, chính sách pháp luật đến hội viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; thu hút thanh niên tham gia tổ chức Hội; kết nạp hội viên mới, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn; bảo đảm 100% thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện; triển khai mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, Hội LHTN Việt Nam phường Bình Dương xác định triển khai đồng bộ các phong trào, chương trình trọng tâm, đồng thời chú trọng củng cố tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hiệp thương bầu anh Lữ Văn Giang – Phó bí thư Đoàn phường Bình Dương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Bình Dương khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; Các anh Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Trung Kiên giữ chức Phó Chủ tịch.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lữ Văn Giang khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của thanh niên, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống đẹp, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Trước đó, Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM thống nhất ngày 5/4 sẽ đồng loạt diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam tại 167 phường, xã và đặc khu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Riêng phường Bình Dương được chọn làm đại hội điểm vào ngày 29/3. Sau đó Đại hội Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2031) dự kiến tổ chức ngày 10/5 với không khí vui tươi, tiết kiệm, nội dung đầy đủ nhưng ngắn gọn.

Trong hệ thống chỉ tiêu năm 2026 của Hội LHTN Việt Nam TPHCM phát triển mới 120.000 hội viên, xây dựng các chi hội tại chung cư, cao ốc. Các cơ sở có công trình, hoạt động chào mừng đại hội các cấp tiến tới đại hội của TPHCM và toàn quốc. Ngoài ra còn có các chỉ tiêu về hoạt động sáng tạo, nâng cao năng lực số cho thanh niên, khai thác vốn vay, hỗ trợ dự án thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

Cùng với đó, tổ chức tốt hoạt động tình nguyện, chăm lo đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh; xây dựng không gian xanh tại chung cư, cao ốc; hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, cảm hóa giáo dục thanh niên hoàn lương, sau cai tái hòa nhập...

