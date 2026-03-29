Bền bỉ kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho thanh niên

TPO - Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội luôn giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong với nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, bền bỉ kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho thanh niên.

Ngày 28/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường ba thập kỷ xây dựng và trưởng thành, đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã góp phần tạo nên diện mạo và vị thế của Đoàn ĐHQGHN hôm nay.

Phát biểu khai mạc, chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội nhấn mạnh, trải qua 30 năm hình thành, phát triển, Đoàn ĐHQG Hà Nội đã không ngừng khẳng định uy tín và vị thế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thủ đô Hà Nội cũng như trên phạm vi cả nước.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong hệ thống các trường đại học, học viện, Đoàn ĐHQG Hà Nội luôn giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong với nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả. Các chương trình, phong trào không chỉ sôi nổi mà còn mang tính giáo dục cao, phát huy thế mạnh đặc thù của một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao hàng đầu quốc gia.

Công tác Đoàn tại ĐHQG Hà Nội được triển khai một cách bài bản, chính quy, gắn chặt với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tìm tòi, thiết kế hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích của sinh viên, đồng thời góp phần “hoàn thiện sản phẩm đào tạo” của nhà trường.

Môi trường học tập và rèn luyện không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà còn giúp đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, kỹ năng và tầm nhìn.

PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội đạt được trong 30 năm qua. Ông cho rằng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, vai trò của Đoàn Thanh niên càng trở nên quan trọng.

Ông đề nghị, Đoàn ĐHQG Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò định hướng, dẫn dắt sinh viên trong đổi mới sáng tạo, không chỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn trong tư duy, lối sống và cách tiếp cận các vấn đề thực tiễn. Đồng thời, cần tạo dựng môi trường để mỗi sinh viên nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử thách và không ngừng vươn lên.

Tại lễ kỷ niệm, Đoàn ĐHQG Hà Nội vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Giám đốc ĐHQG Hà Nội trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển của ĐHQG Hà Nội cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội tuyên dương 22 cán bộ xuất sắc nhận Giải thưởng “Ngôi sao xanh” năm 2026. Đây là giải thưởng được triển khai từ năm 2018, dành cho các bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu - những người trực tiếp tổ chức và lan tỏa các hoạt động phong trào đến đông đảo sinh viên.