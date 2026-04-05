Lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III

TPO - Hội đồng Đội T.Ư đang tổ chức khảo sát lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III năm 2026 bằng cách điền phiếu trực tuyến thông qua Google Form hoặc phiếu khảo sát trực tiếp tại trường học.

Để chuẩn bị cho phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, Hội đồng Đội T.Ư mong muốn lắng nghe ý kiến về những vấn đề cấp thiết đối với trẻ em hiện nay và cần kiến nghị tới các cấp, các ngành để có giải pháp phù hợp.

Vì vậy, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức khảo sát lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp bằng cách điền phiếu trực tuyến thông qua Google Form hoặc phiếu khảo sát trực tiếp tại trường học. Trong quá trình thực hiện, cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên đồng hành, hướng dẫn cụ thể để các em hiểu rõ nội dung, cách thức trả lời, đảm bảo các ý kiến đưa ra là trung thực, khách quan và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của trẻ em.

Thông qua đó, các ý kiến sẽ được tổng hợp, phản ánh đến các cấp, các ngành, làm cơ sở để xây dựng các chính sách, giải pháp phù hợp, góp phần chăm lo, bảo vệ và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên đồng hành, hướng dẫn các em bày tỏ nguyện vọng, ý kiến qua phiếu khảo sát.



Đối tượng tham gia khảo sát là trẻ em từ 7 đến dưới 16 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã, đặc biệt là các em học sinh tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Nội dung khảo sát tập trung vào các vấn đề gần gũi, thiết thực đối với trẻ em hiện nay như: nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống trong kỷ nguyên số; bảo đảm quyền vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng môi trường gia đình an toàn, tôn trọng và lắng nghe trẻ em; quan tâm, hỗ trợ trẻ em khuyết tật; phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích.

Hoạt động khảo sát cũng được tổ chức trực tiếp, tập trung tại Hội đồng Đội các xã.

Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước; thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Thông qua hoạt động giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.