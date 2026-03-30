Tiếp tục nhận tác phẩm thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Thanh niên trong tranh cổ động không chỉ là hình ảnh biểu trưng, mà cần được thể hiện là chủ thể hành động, thể hiện khí thế, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc và tổ chức Đoàn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào tháng 2/2026. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là sân chơi để các nghệ sĩ, cộng đồng, người trẻ thể hiện ngôn ngữ hội họa, cổ động cho các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Cuộc thi hướng tới việc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Vì vậy, tác phẩm cần bám sát tinh thần, tầm vóc và ý nghĩa của Đại hội, nhưng không minh họa máy móc văn kiện hay khẩu hiệu.

Để mỗi thông điệp lan tỏa sâu rộng, để tinh thần hành động chạm đến từng trái tim, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước tham gia sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội.

tien-phong-dai-hoi-doan-3-225.jpg
Tác phẩm “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam” của tác giả Nguyễn Minh Trung đạt giải Ba cuộc thi năm 2022.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả chắt lọc tinh thần cốt lõi của Đại hội, đặc biệt là vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, để chuyển hóa thành ngôn ngữ hình ảnh súc tích, có sức lan tỏa, dễ tiếp nhận với công chúng.

Thanh niên trong tranh cổ động không chỉ là hình ảnh biểu trưng, mà cần được thể hiện là chủ thể hành động, thể hiện khí thế, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc và tổ chức Đoàn.

Đặc biệt, tác phẩm phải là tranh vẽ, tranh thiết kế bằng ngôn ngữ hội họa hoặc đồ họa, không sử dụng ảnh chụp, ảnh tư liệu hay hình ảnh ghép từ thực tế để minh họa trực tiếp.

Các tác phẩm khi sử dụng hình ảnh con người trong bố cục tranh, cần quan tâm đến sự cân đối, hài hòa giữa nam và nữ, các vùng miền, dân tộc, lĩnh vực, ngành nghề, thể hiện được tính đại diện của các lực lượng thanh niên Việt Nam. Việc bố trí hình ảnh cần gọn gàng, có điểm nhấn, tránh dàn trải hoặc gây rối bố cục.

Màu sắc và hình khối cần bảo đảm đặc trưng của tranh cổ động rõ ràng, mạch lạc, dễ nhận diện, có khả năng truyền tải thông điệp mạnh mẽ khi sử dụng trong không gian tuyên truyền thực tế.

Các tác phẩm đạt yêu cầu không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, mà cần tính đến khả năng sử dụng rộng rãi trong công tác tuyên truyền: in ấn, pano, áp phích, trưng bày tại không gian công cộng và trên các nền tảng truyền thông số. Vì vậy, các tác giả cần lưu ý đến bố cục, tỷ lệ, độ rõ của chi tiết khi phóng to, thu nhỏ; đồng thời chuẩn bị phần thuyết minh ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ ý tưởng và thông điệp chính của tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, bảo đảm các yêu cầu về bản quyền, sở hữu trí tuệ. Trường hợp có sử dụng hoặc tham khảo trí tuệ nhân tạo, đề nghị thực hiện đúng quy định ghi nhãn theo thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi không hạn chế về số người và số lượng bài dự thi.

- Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Nhà xuất bản Kim Đồng, số 55 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 15/4/2026.

-Thông tin chi tiết Thể lệ cuộc thi, vui lòng xem tại link: https://nxbkimdong.com.vn/the-le-cuoc-thi-sang-tac-tranh-co-dong-tuyen-truyen-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-doan-tncs-ho-chi-minh

