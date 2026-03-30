Trường Sĩ quan Lục quân 2 trở thành quán quân thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2025

TPO - Ngày 30/3, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo QĐND” năm 2025 và phát động cuộc thi năm 2026. Trường Sĩ quan Lục quân 2 được trao giải Nhất tập thể.

Năm 2025 là năm thứ ba Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo QĐND tổ chức cuộc thi. Qua 3 năm, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của đông đảo bạn đọc, được các cơ quan chức năng và địa phương đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng - Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng (đồng Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi), trao giải Nhất tập thể năm 2025 tặng đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân (đồng Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi), trao giải Nhất cá nhân tặng chị Nguyễn Thị Thanh Tiện, Đoàn An điều dưỡng 26 Nha Trang, Quân khu 5.

Cuộc thi năm 2025 được phát động từ ngày 12/3 đến 11/12/2025 với 9 kỳ thi (mỗi tháng một kỳ). Kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Kết thúc 9 kỳ thi, Ban tổ chức đã lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt nhất để trao giải thưởng năm cho các cá nhân và tập thể.

Kết thúc Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2025, Ban tổ chức quyết định trao các giải tập thể và cá nhân, trong đó giải Nhất tập thể thuộc về Trường Sĩ quan Lục quân 2; giải Nhất cá nhân được trao cho chị Nguyễn Thị Thanh Tiện (Đoàn An điều dưỡng 26 Nha Trang, Quân khu 5).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 13 giải tập thể khác, trong đó có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Ấn tượng; đồng thời trao thêm 15 giải cá nhân, trong đó có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải Triển vọng.

Lãnh đạo Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng), Báo Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) trao thưởng các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi năm 2025.

Phát động cuộc thi năm 2026, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo QĐND (đồng Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi), cho biết, cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Cùng đó, cuộc thi sẽ nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân.

Các đại biểu dự chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2025 và phát động cuộc thi năm 2026