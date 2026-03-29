Sôi nổi vòng loại trực tuyến thi Tin học trẻ toàn quốc

Vòng loại trực tuyến đợt 1 trong khuôn khổ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc dành cho thí sinh tự do (là các thí sinh, đội thi không thuộc đội tuyển của các tỉnh thành phố tham gia dự thi) trên toàn quốc.

Trong đợt thi đầu tiên, hệ thống đã ghi nhận con số ấn tượng với 1.553 thí sinh đăng ký tham gia, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sân chơi công nghệ lớn nhất dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

Vòng loại năm nay tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống thi do Ban Tổ chức Hội thi phát triển tại https://tinhoctre.vn/.

Hệ thống cho phép người dùng tự tạo tài khoản, luyện tập kỹ năng lập trình qua hệ thống bài tập, kỳ thi, trao đổi thông tin với những người dùng khác và tiếp nhận các thông tin về Hội thi.

Những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tại vòng loại sẽ được lựa chọn tham gia vòng khu vực (diễn ra tại ba miền Bắc, Trung, Nam) được tổ chức vào đầu tháng 7/2026.