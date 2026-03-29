Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tin tưởng lớp trẻ gánh vác xuất sắc sứ mệnh đưa đất nước sánh vai năm châu

TPO - Xuất hiện đầy xúc động tại cuộc gặp mặt các cựu cán bộ Đoàn, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết – “anh Sáu Phong” thân thương của các thế hệ thanh niên, đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần “Mãi mãi tuổi 20” và niềm tin vào thế hệ trẻ.

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự chương trình có ông Nguyễn Minh Triết – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Hà Quang Dự - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim – nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Cùng dự có hơn 340 cựu cán bộ Đoàn.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Mãi mãi tuổi 20”

Hội trường như vỡ òa trong những tràng pháo tay khi nhắc đến cựu cán bộ Đoàn điển hình xuất sắc “anh Sáu Phong” – Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn.

Để có mặt tại Thủ đô Hà Nội dự chương trình, ông rời nhà từ sớm để kịp chuyến bay lúc 4 giờ sáng từ TP.HCM. Ông bộc bạch, chiều hôm trước có cuộc về thăm trường đại học cũ, mái trường 65 năm trước từng theo học ở TPHCM.

Ông Nguyễn Minh Triết chia sẻ tại chương trình. Clip: Xuân Tùng

Chia sẻ tại chương trình, ông Triết cho biết, thế hệ cán bộ Đoàn đi trước đã trải qua một giai đoạn đầy gian khó nhưng rất đỗi hào hùng, rất đỗi tự hào. Chúng ta mãi mãi tự hào về thời mà chúng ta đã trải qua ở tuổi đôi mươi. Và chúng ta càng tự hào tuổi 20 hiện nay.

Ông bày tỏ thêm, “hiện nay tưởng là dễ, nhưng mà không dễ, yêu cầu đòi hỏi rất cao”. Theo ông Triết, bối cảnh hiện nay đòi hỏi cán bộ Đoàn phải nỗ lực vượt bậc cả thời gian, không gian để nhanh chóng đuổi kịp sự tiến bộ của thế giới.

Đảng, Nhà nước đề ra những chương trình hết sức quyết liệt. 15, 20 năm nữa đất nước sẽ có những chuyển biến và phải đạt được đỉnh cao mới. Điều đó đòi hỏi thanh niên phải đi đầu, gánh vác.

“Chúng ta rất tin tưởng rằng, lớp trẻ hiện nay sẽ gánh vác một cách xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, để đến tuổi 100 năm của đất nước thì chúng ta sánh vai với bạn bè thế giới năm châu..., ông Nguyễn Minh Triết.

Khép lại phần chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc đến các cựu cán bộ Đoàn và thế hệ trẻ: “Tôi chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và mãi mãi tuổi 20”.

Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Nguyễn Minh Triết đã dành tặng bó hoa tươi thắm với cán bộ Đoàn lão thành tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Viết tiếp bản anh hùng ca tuổi trẻ

Trong không khí ấm áp, xúc động và giàu nhiệt huyết của những người làm công tác thanh niên, ông Hà Quang Dự – Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn đã đúc kết lịch sử truyền thống của Đoàn qua 3 vấn đề cốt lõi.

Theo ông, "mạch chính" xuyên suốt và làm nên tầm vóc của tổ chức chính là sự cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ thanh niên.

Từ những phong trào đã đi vào huyền thoại như: Thanh niên xung phong, Ba sẵn sàng, đến các phong trào thi đua sản xuất như Cánh đồng 5 tấn, 7 tấn, hay gần đây là Thanh niên tình nguyện, Thanh niên lập nghiệp... tất cả đã tạo nên một bộ mặt sinh động của Đoàn. “Kết quả của các phong trào ấy là hàng triệu thanh niên đã trưởng thành, trở thành lực lượng quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng”, ông nhấn mạnh.

Ông Hà Quang Dự phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Điểm thứ hai là lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng và tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại khó khăn. Chính đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ trung, nhiệt huyết đã giữ cho ngọn lửa của Đoàn luôn cháy sáng qua mọi thời kỳ.

Điểm thứ ba là vai trò lãnh đạo sát sao của Đảng, Bác Hồ và sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh. Chính sự tin yêu của nhân dân đã biến Đoàn thành một tổ chức chính trị - xã hội gần gũi, gắn bó mật thiết với cộng đồng.

Hôm nay tôi chỉ nói ba điều đấy, muốn nhấn mạnh lại lịch sử của Đoàn chúng ta, những yếu tố làm nên lịch sử của Đoàn chúng ta. Tôi muốn góp phần khơi dậy, hun đúc nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn, từ trẻ đến già hôm nay, hãy cùng phấn đấu vì sự phát triển và sự hữu ích của Đoàn đối với xã hội Việt Nam hiện đại, đang trên đường phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng", ông Hà Quang Dự - Trưởng Ban Liên lạc cán bộ Đoàn.

Tiếp nối tinh thần vượt khó, dấn thân

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời tri ân sâu sắc đến những "người truyền lửa". Dù đã nghỉ công tác, nhưng trên nhiều diễn đàn, các cựu cán bộ Đoàn vẫn luôn dõi theo, dành sự quan tâm, tư vấn và động viên kịp thời cho thế hệ đàn em.

Anh Huy khẳng định, thanh niên dù luôn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần xung kích nhưng điều thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Vì vậy, sự đồng hành của thế hệ đi trước chính là "nguồn lực" vô giá để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy cũng đã chia sẻ về tình hình công tác Đoàn hiện nay với những thuận lợi và thách thức đan xen. Tuy nhiên, với tinh thần "không ngại khó", thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay vẫn đang nỗ lực hết mình để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Dù khó khăn đến mấy, các thế hệ cán bộ Đoàn đi sau vẫn sẽ tiếp nối tinh thần và truyền thống của các anh chị đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội hậu bị tin cậy của Đảng", anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Cựu cán bộ Đoàn chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình đã ghi nhận tâm tư, đề xuất của các cựu cán bộ Đoàn về những sáng kiến, mô hình hoạt động tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, thủ lĩnh thanh niên trong việc “truyền lửa” cho thế hệ trẻ; đóng góp cho cộng đồng. Dịp này, Ban Liên lạc đã chúc mừng, trao tặng những phần quà ý nghĩa chúc thọ cựu cán bộ Đoàn 95, 90, 85, 80, 75 và 70 tuổi.

Ban Tổ chức mừng thọ cựu cán bộ Đoàn 70 tuổi. Ảnh: Xuân Tùng

Cựu cán bộ Đoàn hát vang những ca khúc về thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng