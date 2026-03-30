Người trẻ lên kế hoạch chi tiêu thời bão giá

Khoản để dành giảm mạnh

Mấy ngày nay Trần Quốc Cường (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) loay hoay tính toán chi tiêu. Số tiền tích cóp được từ làm thêm cứ teo tóp dần. “Tôi vừa học và vừa làm giao hàng vào buổi tối. Trước đây, mỗi đêm có thể dư được chút ít để lo sinh hoạt phí và để dành. Bây giờ, đi ship thì bù qua sớt lại cũng không còn bao nhiêu. Có những tối ít đơn, chỉ còn đủ tiền xăng”, Cường cho biết.

Theo Cường, chi phí cho việc đi lại đã tăng lên nhiều. Ở thời điểm hiện tại, mỗi tuần Cường phải dành hơn 300 nghìn cho việc di chuyển bằng xe máy, mức chênh lệch rất lớn so với trước kia.

Nguyễn Hữu Tùng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) vừa nghỉ việc ở công ty cũ, đang chật vật tìm việc mới. Chưa tìm được công việc mới, Tùng phải dùng khoản tích cóp trước đó để trang trải cuộc sống. Giá cả tăng lên khiến khoản dự trữ của Tùng nhanh hao hụt.

Sinh viên đi chung xe để tiết kiệm tiền xăng xe Ảnh: Hữu Tín

“Có một số công ty tuyển nhân sự, nhưng vì khoảng cách đi lại quá xa, với giá xăng dầu hiện nay tôi không dám nhận lời. Đi làm mà không có dư nhiều thì quả thực không có động lực”, Tùng nói.

Thắt chặt chi tiêu

Trước tình hình các chi phí sinh hoạt tăng cao và chưa có tín hiệu giảm xuống, những người trẻ như Cường, Tùng đã phải siết chặt các khoản chi, tiết kiệm tiền để phòng các tình huống đột xuất.

Nguyễn Minh Hiếu (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) trước đây mỗi đêm đi dạy kèm về thường ghé vào quán ăn. Bây giờ, các chi phí tăng lên, để tiết kiệm, Hiếu về phòng trọ ăn mì gói cho qua bữa, hoặc nhịn đói.

Tập thói quen lên kế hoạch cho chi tiêu Để quản lý chặt chẽ chi tiêu, Nguyễn Hữu Tùng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang tập thói quen lên kế hoạch cho chi tiêu, kê ra những khoản phải chi, cần chi và không nên chi. Tùng chia sẻ, với tình hình giá cả leo thang, cậu buộc phải chủ động và chi li hơn trong các khoản tiền. “Thường thì tôi sẽ ghi ra và chia nhỏ các khoản tiền trọ, tiền điện nước, xăng xe… để hạn chế chi tiêu quá đà. Việc tách bạch rõ ràng từng khoản chi giúp tôi nhìn ra ngay chi phí nào đang đội lên, khoản nào có thể cắt giảm”, Tùng nói.

Để cắt giảm chi phí, Hiếu và bạn còn thỏa thuận đi chung xe máy. “Hôm nay đi bằng xe của tôi, hôm sau đi bằng xe của bạn tôi. Như vậy cũng là một giải pháp trong lúc này, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Vả lại có người đi cùng cũng vui”, Hiếu chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ bắt đầu từ chối những cuộc hẹn vì chi phí đi lại, ăn uống đang lẹm vào khoản dự trữ. “Cuối tuần bạn bè rủ đi dạo phố hay lượn lờ uống nước mình đều từ chối. Xót tiền xăng nên mình chọn ở nhà đọc sách hoặc lướt web”, bạn Trần Minh Toàn (21 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) nói.

Bạn Nguyễn Hữu Tùng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang tập thói quen lên kế hoạch cho chi tiêu Ảnh: Hữu Tín

Thường có thói quen mua hàng qua mạng và đặt thức ăn qua các ứng dụng, nhưng giờ Lê Thảo Duyên (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Huế) đã phải cắt giảm rất nhiều. “Gần đây, phí vận chuyển hàng hóa, thức ăn tăng lên. Tuy một chuyến phí ship chênh lệch không quá nhiều so với trước, nhưng nếu nhiều chuyến như vậy cũng khiến túi tiền vơi đi đáng kể”, Duyên nói.

Với tình hình như hiện nay, Duyên thường chọn nấu ăn tại nhà và hạn chế mua hàng qua mạng. Nếu mua, Duyên gom nhiều đơn lại. “Tôi đã phải giảm bớt nhu cầu mua sắm. Tự nấu ăn giúp tôi có thể tiết kiệm chi phí đi lại, ăn uống. Nấu một lần có thể ăn cho cả ngày, điều đó giúp tôi tiết kiệm thêm một chút thời gian”, Duyên nói thêm.