Sôi nổi Tháng Ba biên giới, gắn kết nghĩa tình nơi vùng biên

TPO - Nhiều hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng triển khai tại xã biên giới La Dêê trong những ngày cuối tháng Ba, không chỉ sẻ chia khó khăn với người dân vùng biên mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong hai ngày 27-28/3, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động thiết thực tại xã La Dêê. Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026).

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong chương trình Tháng Ba biên giới.

Đồng hành cùng Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố và các đơn vị liên quan, lực lượng tham gia đã trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và học sinh vượt khó. Nhiều công trình thanh niên như “Thắp sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc” được triển khai, góp phần cải thiện diện mạo khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, đoàn công tác tổ chức thăm hỏi già làng, trưởng bản, người có uy tín; đồng thời cắt tóc miễn phí phục vụ nhân dân, tạo không khí gần gũi, gắn bó giữa bộ đội với người dân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Chào cờ cột mốc biên cương” tại mốc 717, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiêng liêng lễ chào cờ ở cột mốc biên cương

Thông qua chương trình, Tuổi trẻ Bộ CHQS thành phố tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện bằng những hành động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống nhân dân vùng biên, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.