Tuổi trẻ 'thắp lửa', đưa chuyển đổi số về từng thôn xóm

Nhân rộng mô hình “thanh niên số”

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện khi đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên đã không quản ngày nghỉ, tích cực xuống cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản an sinh xã hội, đăng ký định danh điện tử VNeID và sử dụng ứng dụng i-Hà Tĩnh.

Ghi nhận tại xã Yên Hòa, hoạt động được triển khai đồng loạt tại 7 thôn với sự tham gia của khoảng 40 đoàn viên thanh niên. Mỗi thôn bố trí từ 3-5 đoàn viên, chia thành các nhóm nhỏ, linh hoạt tổ chức hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn hoặc đến tận từng hộ gia đình. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, trách nhiệm nhưng cũng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đoàn viên thanh niên có mặt tại các nhà văn hoá thôn để hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử VNeID và sử dụng ứng dụng i-Hà Tĩnh.

Theo anh Phạm Viết Tuấn - Bí thư Đoàn xã Yên Hòa, để đảm bảo hiệu quả triển khai, trước đó Đoàn xã đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng đoàn viên. Khoảng 300 đoàn viên trên địa bàn đã được trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, quy trình cài đặt và sử dụng các ứng dụng. Gần đây, thêm khoảng 40 đoàn viên được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng i-Hà Tĩnh nhằm nâng cao kỹ năng hướng dẫn thực tế.

Anh Tuấn cũng cho biết, trong quá trình triển khai, mỗi điểm hỗ trợ đều có sự phối hợp của lực lượng công an cơ sở. Các cán bộ công an trực tiếp hướng dẫn, xác thực thông tin, hỗ trợ người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID đúng quy định. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã giúp quá trình cài đặt diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo tính chính xác.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân.

“Đối với nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, việc tiếp cận công nghệ còn gặp không ít khó khăn. Vì thế, khi có sự hướng dẫn cụ thể của các bạn trẻ đã giúp người dân từng bước làm quen, từ thao tác tải ứng dụng, đăng ký tài khoản đến sử dụng các tiện ích cơ bản”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong ngày Chủ nhật, anh Đinh Viết Dũng – Bí thư Chi đoàn thôn Yên Giang (xã Yên Hòa) có mặt tại điểm nhà văn hóa để cùng các đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo thao tác tìm kiếm thông tin trên dịch vụ công trực tuyến và cài đặt VNeID, tài khoản an sinh xã hội, ứng dụng i-Hà Tĩnh.

“Ban đầu, nhiều người dân còn e ngại vì chưa quen sử dụng điện thoại thông minh. Nhưng khi được hướng dẫn trực tiếp, bà con dần hiểu và thấy rõ lợi ích nên rất tích cực tham gia. Điều này cũng giúp đoàn viên thanh niên có thêm động lực để tiếp tục triển khai hoạt động”, anh Dũng chia sẻ.

Cầu nối số tăng tương tác giữa người dân và chính quyền

Không chỉ riêng tại xã Yên Hòa, không khí tình nguyện lan tỏa rộng khắp khi hàng trăm đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân tại các nhà văn hóa thôn và cụm dân cư. Những người trẻ mang theo sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và cả hiểu biết về công nghệ để trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận với các nền tảng số.

Tại xã Đức Đồng, hình ảnh các đoàn viên thanh niên cặm cụi bên những chiếc điện thoại, tận tình hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản an sinh xã hội trên VNeID và ứng dụng i-Hà Tĩnh đã trở thành dấu ấn đẹp. Không chỉ đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật, các bạn còn đóng vai trò như những “cầu nối số”, góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các thế hệ. Theo em Nguyễn Văn Tuấn, đoàn viên xã Đức Đồng, việc tham gia các hoạt động này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tuổi trẻ đóng góp trực tiếp vào quá trình chuyển đổi số của địa phương.

Đoàn viên thanh niên được tập huấn ứng dụng i-Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân sử dụng nhằm tăng cường tương tác giữa người dân và chính quyền.

Được biết, trong ngày ra quân “thanh niên số”, bên cạnh việc hỗ trợ cài đặt, các đoàn viên còn tích cực tuyên truyền, giới thiệu cho người dân về những tiện ích thiết thực của các ứng dụng. Trong đó, ứng dụng i-Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những công cụ quan trọng, góp phần tăng cường tương tác giữa người dân và chính quyền.

Thông qua ứng dụng này, người dân có thể dễ dàng gửi phản ánh về các vấn đề phát sinh trong đời sống như hạ tầng giao thông, môi trường, an ninh trật tự… kèm theo hình ảnh, video và vị trí GPS. Nhờ đó, các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng tiếp nhận, xác định và xử lý thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Đặc biệt, toàn bộ quá trình xử lý phản ánh đều được cập nhật công khai, minh bạch theo thời gian thực. Người dân có thể theo dõi tiến độ từ khi tiếp nhận, đang xử lý đến khi hoàn thành, đồng thời biết rõ đơn vị chịu trách nhiệm. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tăng cường niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng 19009038, tạo điều kiện thuận lợi cho những người chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Đây là giải pháp linh hoạt, đảm bảo mọi người dân đều có thể tham gia vào quá trình phản ánh, góp ý xây dựng địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng loạt trên toàn tỉnh, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần đưa các nền tảng công nghệ đến gần hơn với người dân.