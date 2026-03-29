'Hành trình từ trái tim' của Trung Nguyên Legend: Thắp sáng khát vọng khởi nghiệp cho hơn 30 triệu thanh niên

Hành trình Từ Trái Tim có mặt tại Buôn Ma Thuột - vùng đất sáng nghiệp của Trung Nguyên Legend, nơi nuôi dưỡng và khơi dậy những khát vọng lớn lao. Và chính Hành trình từ trái tim, là một trong những hành động thiết thực, nhằm hiện thực hóa khát vọng đó. Suốt 14 năm bền bỉ, Hành trình đã không ngừng truyền cảm hứng và tiếp sức cho hàng triệu thanh niên trên hành trình lập thân – lập nghiệp.

Hun đúc ý chí khởi nghiệp cho thanh niên

Ngày 28/3, Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức “Hành trình từ Trái tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” có mặt tại Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) nơi gắn liền với những năm học tập thời sinh viên của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ - để cùng giao lưu, chia sẻ và trao tặng những cuốn sách quý đến các bạn sinh viên.

HHVN Hà Trúc Linh, HHHV Ngọc Châu, HHHV Phương Linh tham gia Hành trình.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều nhân vật trong các lĩnh vực như: nhà sử học Dương Trung Quốc; Nhạc sĩ Dương Thụ; Nhà báo Hoàng Thiên Nga; Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh; hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh; Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu; ca sĩ Uyên Linh; ca sỹ Izara Thiên Nga đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của hành trình.

Ban tổ chức trao hoa, quà tặng các khách mời.

Nhà sử học Dương Trung Quốc tin rằng các bạn trẻ hoàn toàn có một niềm tin có thể làm được điều to lớn nếu ngay từ đầu khi có niềm tin và trân trọng. Đó là suy nghĩ dám dấn thân, dám chấp nhận với thất bại, thì sẽ thành công.

Theo ông, thời đại này không phải có vốn là tiền mới làm được, mà cái vốn quan trọng là vốn trí, chí hướng và sự quan sát, sự rèn luyện để có được sự nhạy cảm. Đặc biệt, các bạn trẻ phải vượt qua thất bại mới thành công. Có một giá trị rất lớn đối với người trẻ đó là thời gian. Và những cuốn sách kinh điển thiết kế nhỏ gọn của Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết chọn lựa giúp các bạn trẻ tiết kiệm thời gian. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo dễ dàng làm chủ các bạn trẻ, ông nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách không chỉ để tiếp nhận thông tin mà còn để rèn luyện sự tĩnh tại và thẩm thấu tư duy của những bậc vĩ nhân.

Trong khi đó, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ, tất cả những việc chúng ta làm đều xuất phát từ con tim. Theo ông, nếu ta làm việc chỉ nghĩ đến đầu óc, lí trí đôi khi sẽ bị tính toán, những gì xuất phát từ trái tim, sẽ gặp, chạm trái tim tạo nên những giá trị đích thực trở nên ý nghĩa hơn.

Lần đầu tiên đồng hành cùng hành trình, HHVN năm 2024, Hà Trúc Linh chia sẻ, điểm chạm của cô cùng Hành trình chính là tinh thần lan toả tri thức, khát vọng đến với thế hệ trẻ và cộng đồng. Đối với mỗi sinh viên đang ở trong giảng đường đại học, Hành trình từ trái tim sẽ giúp bạn trẻ đánh thức được khát vọng, ý chí lớn.

HH Ngọc Châu cho biết cô rất ngưỡng mộ hành trình. Hành trình chính là chìa khoá giúp mở ra nhiều cánh cổng hơn trong tương lai. Hành trình từ trái tim rất nhiều màu sắc được trao đi, trong đó mỗi đầu sách được trao đi sẽ mở ra cho các bạn một cơ hội trong tương lai, nhanh hơn, mới hơn giúp các bạn rèn giũa trau dồi mình nhiều hơn.

Khu vực ký tặng nhộn nhịp khi sinh viên vây quanh khách mời để giao lưu, chụp ảnh và chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Năm 2026, Hành trình từ trái tim sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa. Hành trình Từ Trái Tim sẽ đi qua 19 tỉnh thành trong 24 ngày (từ ngày 24/3 – 16/4/2026) với quãng đường gần 5.000 km, tiếp tục trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời đến các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ và người dân trên cả nước.

Tiếp lửa cho thế hệ trẻ vùng sâu lập chí khởi nghiệp

Suốt 14 năm, Hành trình từ Trái tim đã diễn ra xuyên suốt, bền bỉ và đầy tâm huyết, được thiết kế để đồng hành cùng thanh niên Việt trên con đường lập chí, khởi nghiệp, kiến quốc.

Các khách mời chia sẻ và giao lưu cùng sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên

Chia sẻ với câu hỏi giao lưu của sinh viên Nguyễn Văn Tài về việc dù chọn ngành học phù hợp bản thân nhưng vẫn rất mông lung khi nghĩ đến chặng đường sắp tới, ca sĩ Uyên Linh gợi mở, bản thân phải xác định được sở trường và sở thích, từ đó có những định hướng phát huy và phát triển bản thân. Đặc biệt, các bạn trẻ phải chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ khi làm việc để nuôi dưỡng đam mê, sở trường của mình. Khi ấy, từ trong những thử thách, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy hướng đi riêng để phát triển, gặt hái thành công.

Sinh viên tích cực đón nhận những cuốn sách nền tảng, khởi đầu cho hành trình phát triển bản thân.

Sinh viên Nguyễn Anh Thư, sư phạm Hóa tâm đắc câu nói của HHHV Phương Linh: Khi người phụ nữ học thì cả thế hệ thay đổi.

Từ sự ngưỡng mộ bà, mẹ của mình, những người phụ nữ rất giỏi, chọn theo đuổi con đường học đại học, lập nghiệp thành công, từ đó tạo nền tảng rất tốt cho con cái, HHHV Phương Linh chia sẻ, ngày nay người phụ nữ có thể vươn xa không chỉ dừng lại ở hậu phương mà còn có thể lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên được trao tặng sách và học bổng.

Hành trình tại trường ĐH Tây Nguyên ghi dấu nhiều điểm chạm giàu cảm xúc. Sinh viên Mùa Thị Blông (năm 3, Khoa học tự nhiên và công nghệ) chia sẻ, vinh dự và hạnh phúc khi được nhận suất học bổng tại hành trình. Là con út trong gia đình khó khăn có 11 anh, chị em, chỉ duy nhất Mùa Thị Blông chạm vào cánh cửa đại học khi tham gia chương trình, em được tiếp thêm sức mạnh về ý chí và nghị lực để sau này cống hiến cho cộng đồng. Trước đây, Mùa Thị Blông nghĩ thành công không đơn giản, nhiều khi hay nản chí, nhưng sau chương trình 'Hành trình từ trái tim', em hiểu thành công là dám đặt mục tiêu và dám thất bại để đứng lên.

Sinh viên Nông Văn Hưởng, chia sẻ về vùng đất khô cằn nắng gió ở vùng biên giới gia đình và bà con đôi khi còn chạy ăn từng bữa. Những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình khởi nghiệp từ gian khó để đến được thành công rực rỡ của các diễn giả 'Hành trình từ trái tim' đã tiếp lửa cho ý chí của Hưởng nghĩ giàu làm giàu, lập thân, lập nghiệp để đem đến cuộc sống tốt hơn cho gia đình, cộng đồng.

Các bạn sinh viên hào hứng đón nhận những cuốn sách Nền tảng Đổi đời.

Hành trình từ Trái tim mong muốn trao tặng những cuốn sách quý đổi đời trong Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời đến các học sinh, sinh viên, chiến sĩ tại vùng sâu, vùng xa và trên mọi miền đất nước nhằm trang bị tri thức, khát vọng khám phá những bí quyết thành công, dám dấn thân khởi nghiệp làm giàu cho chính mình và tương lai vĩ đại cho đất nước.

Với em Phạm Quỳnh Phương Anh (Trường THPT thực hành Cao Nguyên) tâm đắc nhất là cuốn sách Không Bao Giờ Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách. Những cuốn sách đã tiếp sức thêm tinh thần, cố gắng rèn luyện bản thân để có thể cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Tủ sách “Nền tảng Đổi đời” được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Đây là những cuốn sách mang giá trị tri thức sâu sắc, góp phần giúp thế hệ trẻ xây dựng tư duy, bản lĩnh và khát vọng trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Từ những đầu sách quý như: Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học…