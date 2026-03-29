Hoa hậu Ngọc Hân và dàn người đẹp trình diễn áo dài di sản tại Nha Trang

Nhóm PV

TPO - Xuất hiện tại đêm nhạc Đón ánh bình minh được tổ chức ở Quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa), Hoa hậu Ngọc Hân và dàn á hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 thu hút ánh nhìn với bộ sưu tập áo dài mang cảm hứng biển đảo và di sản.

Đêm nhạc Đón ánh bình minh diễn ra vào tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa) - món quà gửi tới hơn 12.000 vận động viên tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Điểm nhấn của gala Đón ánh bình minh là màn trình diễn của dàn á hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 trong bộ sưu tập áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân. Ở vai trò nhà thiết kế, Ngọc Hân mang tới chương trình bộ sưu tập mang sắc màu của biển đảo hòa quyện với di sản văn hóa Việt Nam.
Màn biểu diễn này được bởi sự thể hiện của Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, người đẹp Linh Đan, Thùy Dương, Phương Nhi, Minh Thu và Huyền Cơ.
Người đẹp Minh Thu, Thùy Dương (trái qua) khoe trọn vẻ duyên dáng trong những thiết kế mang đậm màu sắc biển cả, di sản của Hoa hậu Ngọc Hân.
Người đẹp Linh Đan, Phương Nhi (trái qua) trình diễn mẫu áo dài màu xanh nhạt, gợi cho khán giả về vùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
Từng họa tiết trong bộ sưu tập của Hoa hậu Ngọc Hân được xử lý tinh tế, gợi nhắc đến biển đảo, đến di sản văn hóa Việt. Mỗi bước catwalk trong đêm gala không chỉ là trình diễn thời trang, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Bộ sưu tập được Ngọc Hân và ê-kíp hoàn thành gấp rút trong vòng 1 tháng. Cô cho biết mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu nghề, nhằm đảm bảo từng thiết kế khi xuất hiện đều đạt đến độ hoàn thiện cao nhất.
Bộ sưu tập gồm hơn 10 mẫu thiết kế tạo nên một tổng thể thẩm mỹ xuyên suốt. "Ý tưởng bộ sưu tập lần này đến rất tự nhiên. Bộ sưu tập sử dụng tông trắng và xanh làm chủ đạo, kết hợp với hoạ tiết hoa sen - vốn là chất liệu tôi đang nghiên cứu chuyên sâu trong luận văn thạc sĩ", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.
Á hậu Châu Anh khoe trọn vẻ tinh khôi trong tà áo dài màu trắng.
Trước đó, vào ngày 27/3, dàn nghệ sĩ đã tập luyện, khớp sân khấu đến khuya.
Nhóm PV
#Hoa hậu Ngọc Hân #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #trình diễn #áo dài #Nha Trang #Hoa hậu Việt Nam #di sản #thời trang #Tiền Phong Marathon #Đón ánh bình minh

