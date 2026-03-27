Không tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026

TPO - Ban tổ chức Miss Cosmo Vietnam cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026 sẽ không diễn ra. Thay vào đó, cuộc thi sẽ trở lại vào đầu năm 2027.

Ngày 26/3, ban tổ chức Miss Cosmo Vietnam ra thông báo cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026 sẽ không diễn ra. Thay vào đó, cuộc thi sẽ trở lại vào đầu năm 2027 sau khi ban tổ chức có những cải tổ về hệ thống.

Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - Nguyễn Thị Ngọc Châu cho biết năm 2026 sẽ là cột mốc trọng điểm để tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc.

dang-quang.jpg
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh.

“2026 là năm trọng điểm để tái cấu trúc bộ máy và chuẩn hóa hệ thống bản quyền toàn quốc, xây dựng nền tảng tuyển chọn thí sinh chuyên nghiệp theo từng tỉnh thành và đồng bộ với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ chất lượng tổ chức và tuyển chọn thí sinh", Ngọc Châu cho biết.

Ban tổ chức mong muốn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở lại với diện mạo mới, theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Do không tổ chức Miss Cosmo Vietnam 2026, Unicorp sẽ cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2026. Tuy nhiên đến hiện tại danh tính người dự thi chưa được công bố.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, người hâm mộ đưa ra nhiều dự đoán là á hậu Thảo Nhi Lê hoặc á hậu Thủy Tiên, á hậu Hoàng Nhung hay á hậu Cẩm Ly dự thi. Trong đó, nhiều ý kiến nghiêng về á hậu Thảo Nhi Lê và á hậu Cẩm Ly, cho rằng đây là những gương mặt có khả năng tạo dấu ấn nếu được cử dự thi.

Trước đó, đại diện Việt Nam lọt vào top 5 Miss Cosmo 2024 là hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh vào top 10 chung cuộc Miss Cosmo 2025.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tổ chức lần đầu vào năm 2008, đã trải qua 18 năm phát triển. Nhiều gương mặt trưởng thành từ cuộc thi như Nguyễn Thùy Lâm (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008), Phạm Hương (2015), H’Hen Niê (2017), Nguyễn Trần Khánh Vân (2019), Nguyễn Thị Ngọc Châu (2022), Bùi Xuân Hạnh (2023), Nguyễn Hoàng Phương Linh (2025).

Đại diện ban tổ chức cho biết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam tiếp tục duy trì chu kỳ hai năm tổ chức một lần nhằm đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện cho tân hoa hậu có đủ thời gian thực hiện sứ mệnh, đóng góp cho cộng đồng.

Duy Nam
#Miss Cosmo 2026 #Miss Cosmo #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

