5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam

TPO - Trong đêm chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, ban tổ chức đã tìm ra top 5 Người đẹp Biển. Chủ nhân của danh hiệu này được vào thẳng top 20 trong chung kết diễn ra ngày 29/3.

Chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2025 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) vào tối 25/3. Trong khuôn khổ đêm thi, top 47 thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã mang đến những màn trình diễn gồm Dances of Vietnam, phần thi Người đẹp Biển. Bên cạnh đó, top 10 Người đẹp Du lịch cũng có phần thuyết trình trực tiếp trước khán giả và ban giám khảo.

Trong đêm chung khảo, 47 thí sinh đã trình diễn trang phục bikini. Ban giám khảo đã có đánh giá kỹ lưỡng để tìm ra gương mặt nổi bật nhất cho top 5 đề cử Người đẹp Biển.

Top 5 Người đẹp Du lịch và top 5 Người đẹp Biển được công bố trong đêm chung khảo.

Các thí sinh trình diễn bikini.

Chung cuộc, top 5 người đẹp được xướng tên gồm Phạm Thuỳ Dung (063), Trịnh Yến Nhi (051), Bùi Thu Thuỷ (102), Vũ Thị Kiều Trinh (303), Nguyễn Đào Tuyên Dương (165). Thí sinh chiến thắng Người đẹp Biển sẽ góp mặt trong top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.

Bên cạnh đó, top 10 phần thi Người đẹp Du lịch cũng có màn thuyết trình trực tiếp trước khán giả và ban giám khảo để giới thiệu, quảng bá quê hương mình. Mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng cùng phong thái tự tin và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Sau 10 phần trình bày, ban giám khảo đã lựa chọn ra top 6 Người đẹp Du lịch gồm Trương Tâm Như (014), Nguyễn Lan Nhi (367), Ngô Thị Kiều Anh (193), Nguyễn Đặng Khả Trâm (150), Lê Ngọc Như Quỳnh (079) và Phan Hải Như (151). Thí sinh chiến thắng ở hạng mục này sẽ giành tấm vé đặc cách tiến thẳng vào top 20 chung cuộc.

Tại đêm chung khảo Miss World Vietnam 2025, lần đầu xuất hiện phần thi thiết kế trang phục Dances of Vietnam. Đây không chỉ là một phần thi thiết kế đơn thuần, mà còn là cách để quảng bá vẻ đẹp con người, văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua trang phục cũng như vũ điệu.

Thí sinh trình diễn trong phần thi thiết kế trang phục Dances of Vietnam.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Minh Kiên, Thu Ngân trình diễn cùng dàn thí sinh.

Nguồn cảm hứng được khai thác đa dạng, không chỉ từ con người, hình tượng nhân vật hay cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam, mà còn lan tỏa từ các làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian, phong tục tập quán và những điệu múa đậm đà bản sắc văn hóa Việt…

Á hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên mở màn Dances of Vietnam với trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen. Trong khi đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc kết màn ấn tượng trong thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Đêm trình diễn còn có sự tham gia của Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024 Nguyễn Thị Thu Ngân.

Sau loạt phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái hay Người đẹp Biển… những ứng viên nổi trội của cuộc thi năm nay đã dần lộ diện.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 được tổ chức vào ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) với sự góp mặt của Chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 - Opal Suchata. Cô gái giành được vương miện trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.