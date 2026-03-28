Phố biển Nha Trang 'bùng nổ'

Không khí sân khấu được đẩy lên cao với phần trình diễn thể thao đầy năng lượng của Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu Châu Anh cùng dàn người đẹp gồm Á hậu Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, người đẹp Linh Đan, Thùy Dương, Phương Nhi, Minh Thu và Huyền Cơ.
Trong không gian rực rỡ của âm nhạc và ánh sáng, các người đẹp tự tin khoe vẻ năng động, mang đến hình ảnh hiện đại của người phụ nữ gắn với lối sống tích cực.
Phần trình diễn đồng thời giới thiệu bộ sưu tập thời trang thể thao đến từ Coolmate, thương hiệu đang tạo dấu ấn trong ngành thời trang thể thao Việt Nam.
Xuất hiện tại Tiền Phong Marathon lần thứ 67, Coolmate mang đến dòng sản phẩm Coolmate Active được thiết kế riêng cho cộng đồng runner Việt.
Thiết kế tối giản giúp vận động viên duy trì sự thoải mái trên từng bước chạy, thể hiện tinh thần bền bỉ, chủ động chinh phục thử thách.
Bước ra từ các cuộc thi âm nhạc uy tín, ca sĩ Lưu Hiền Trinh ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, cùng phong cách trình diễn trẻ trung, đầy năng lượng.
Tại Quảng trường 2/4, Lưu Hiền Trinh mang đến những giai điệu rực lửa, tiếp thêm năng lượng cho đêm hội. Nữ ca sĩ thể hiện chùm ca khúc Lắng nghe con tim, Cháy, Niềm tin trong ta. Cuối màn trình diễn, nữ ca sĩ xuống khán đài giao lưu cùng hàng nghìn khán giả. Sự cổ vũ nhiệt tình khiến không khí đêm nhạc càng rực lửa.
Chương trình nghệ thuật Đón ánh bình minh tiếp nối phần II có tên gọi Lễ hội Bình minh với phần trình diễn mở màn của Rubik Band. Ban nhạc mang đến những giai điệu sôi động qua các ca khúc đầy lôi cuốn.
Với tinh thần âm nhạc hội nhập, ban nhạc trẻ đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm hứng, lan tỏa niềm hân hoan với đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Sau ca khúc mở màn, ban nhạc “đốt cháy” bầu không khí Quảng trường 2/4 với một ca khúc tiếng Nga. Hưởng ứng ca khúc này, bên dưới nhiều du khách thích thú nhảy múa theo giai điệu sôi nổi của tiết mục.
Giữa không gian đậm chất văn hóa tại Quảng trường 2/4, tiết mục Âm thanh của đá đưa khán giả về với chiều sâu lịch sử. Di sản đàn đá Khánh Sơn với tuổi đời hơn 2.000 năm, được tái hiện như bảo vật sống, mang theo ký ức của núi rừng và những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.
Tiết mục hòa tấu Âm vang của đá với những âm thanh nguyên sơ mở ra không gian âm nhạc huyền bí, gần gũi. Mỗi tiếng đàn kết nối hiện tại với quá khứ, đưa người nghe trở về hàng nghìn năm lịch sử.
Dưới khán đài, khán giả chăm chú lắng nghe từng tiết mục. Du khách Tây choáng ngợp trước màn thể hiện độc đáo của văn hóa Khánh Sơn 2.000 năm tuổi.
Khép lại phần một mang tên Dấu ấn xứ Trầm - biển yến là một tiết mục mang đậm màu sắc tâm linh, tái hiện văn hóa truyền thống trên sân khấu hiện đại.
“Bà về ngự chốn non thiên đưa khán giả bước vào một không gian linh thiêng. Tiết mục là lời tri ân, sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại trong dòng chảy văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.
Điểm đặc biệt của tiết mục nằm ở sự giao thoa giữa nhiều loại hình nghệ thuật dân gian. Chất liệu âm nhạc được phát triển từ nghệ thuật bóng rỗi Nam Bộ, âm hưởng bài chòi cổ của vùng Nam Trung Bộ, đồng thời phảng phất phong vị của hát chầu văn. Tiết tấu mang màu sắc chầu văn miền Trung tạo nên nhịp điệu linh thiêng.
Qua từng câu hát, tiết mục gửi gắm ước vọng về sự bình an trong tâm hồn, khép lại một chương nghệ thuật có chiều sâu văn hóa, về niềm tin và sự gắn kết với những giá trị thiêng liêng của dân tộc.
Chương trình Đón ánh bình minh tiếp nối với màn trình diễn áo dài đầy màu sắc. Màn biểu diễn ấn tượng bởi sự thể hiện của Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, người đẹp Linh Đan, Thùy Dương, Phương Nhi, Minh Thu và Huyền Cơ.
Bộ sưu tập áo dài Di sản và biển đảo do chính Ngọc Hân sáng tạo riêng cho giải chạy của Báo Tiền Phong. Lấy cảm hứng từ biển trời Nha Trang, từ sắc xanh bất tận của đại dương đến những lớp trầm tích văn hóa lâu đời của vùng đất Khánh Hòa, mỗi thiết kế không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn kể một câu chuyện về quê hương.
Từng tà áo mềm mại bay trong gió, hòa cùng ánh sáng sân khấu và âm nhạc, đã tạo nên một bức tranh vừa duyên dáng, vừa trang trọng. Các họa tiết gợi nhắc đến biển đảo, đến di sản văn hóa được xử lý tinh tế. Mỗi bước catwalk không chỉ là trình diễn thời trang, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Tiết mục Trên miền tháp nắng mở ra không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, nơi những giá trị văn hóa Chămpa được tái hiện bằng ngôn ngữ của âm nhạc và vũ đạo.
Hình ảnh tháp cổ Ponagar hiện lên vừa linh thiêng, vừa gần gũi, như một biểu tượng trường tồn của vùng đất Khánh Hòa qua bao thăng trầm lịch sử.
Các nghệ sĩ chuyển động mềm mại, dứt khoát, chất giọng ngọt ngào của dàn tốp ca nữ giúp khán giả cảm nhận được nhịp sống của nền văn hóa cổ xưa sống với thời gian.
Tiết mục là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Hình ảnh Khánh Hòa hiện lên không chỉ là vùng đất của biển xanh, cát trắng mà còn là nơi lưu giữ những tầng sâu văn hóa, nơi di sản vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.
Không khí tại Quảng trường 2 tháng 4 càng về đêm càng sôi động khi đông đảo người dân Nha Trang đổ về thưởng thức chương trình nghệ thuật. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Không ít du khách quốc tế khi đi dạo khu vực trung tâm cũng bị thu hút bởi âm nhạc và ánh sáng sân khấu, tò mò nán lại theo dõi.
Trong không khí rộn ràng đêm gala Đón ánh bình minh, hoạt động trao tặng 1 tỷ đồng cho chương trình an sinh sát cánh cùng ngư dân bám biển trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.
Đại diện nhà tài trợ kim cương, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - đã trao biển biểu trưng hỗ trợ một tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa.
Tiếp nhận món quà, ông Dương Nam Khánh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa - gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành thiết thực từ ban tổ chức và doanh nghiệp.
Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, hoạt động này mang ý nghĩa tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân , những người đang ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định hành trình không chỉ hướng tới chinh phục đường chạy, mà còn lan tỏa những đóng góp thiết thực cho xã hội.
Tiết mục Trống hội mở màn khuấy động không gian đêm gala nghệ thuật Đón ánh bình minh bằng những nhịp trống dồn dập, vang vọng như nhịp đập của đất trời và con người Khánh Hòa.
Âm thanh mạnh mẽ lan tỏa khắp Quảng trường 2/4, kéo gần khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên.
Từng nhịp trống như tiếp thêm năng lượng, khơi dậy tinh thần hứng khởi cho hàng nghìn vận động viên và người dân có mặt. Không chỉ là tiết mục mở màn, Trống hội còn mang ý nghĩa khởi động cho hành trình bền bỉ cho các vận động viên Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 diễn ra sáng 29/3.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026:
Đây không chỉ là điểm khởi đầu của một giải đấu thể thao, mà còn là hành trình mang tên ý chí, của khát vọng và những bước chân không ngừng tiến về phía trước.
Đón ánh bình minh không chỉ là chương trình nghệ thuật, đó là khoảnh khắc kết nối giữa truyền thống và hiện đại; giữa văn hóa và thể thao; giữa mỗi cá nhân và một tinh thần chung kết tinh tại Tiền Phong Marathon.
Trải qua 67 lần tổ chức, giải đấu đã vượt khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao để trở thành hành trình lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục trong cộng đồng.
Đêm nay, âm nhạc, nghệ thuật hòa cùng cảm xúc của hàng nghìn vận động viên, người dân và du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chúng ta cùng tiếp thêm năng lượng cho một bình minh rực rỡ phía trước. Chính tại Quảng trường 2/4 này, chỉ sau vài giờ nữa thôi, hơn 12.000 vận động viên sẽ xuất phát, mang theo niềm tin và quyết tâm bứt phá giới hạn, chinh phục những cột mốc mới.
Thay mặt ban tổ chức, tôi gửi lời cảm ơn tới các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị tài trợ, nghệ sĩ và toàn thể đại biểu, khán giả đã đồng hành, góp phần tạo nên một đêm hội ý nghĩa.
Chúc chương trình thành công tốt đẹp, đồng thời chúc các vận động viên thi đấu an toàn, bứt phá và tỏa sáng trong hành trình phía trước.
Đêm nghệ thuật Đón ánh bình minh không chỉ là lời chào của âm nhạc và văn hóa, mà còn là khoảnh khắc thắp lên tinh thần cho những bước chạy rạng sáng 29/3. Khách mời tham dự có:
- Ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa
- Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương
- Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trường Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL)
- Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa
- Nhà báo Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
- Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa.
- Ông Mai Sơn - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
- Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam (Agribank).
Những tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, nơi những giá trị truyền thống được nâng niu đầy trang trọng. Không gian linh thiêng, nơi con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa được mở ra đầy tinh tế ở phần đầu chương trình.
Điểm nhấn của Đón ánh bình minh là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân. Ở vai trò nhà thiết kế, Ngọc Hân muốn tạo ra bộ sưu tập mang sắc màu của biển đảo hòa quyện với di sản văn hóa Việt Nam.
Với bộ sưu tập lần này, Ngọc Hân gợi mở hình ảnh đặc trưng của phố biển Nha Trang với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh rì. Những chi tiết ấy vừa mang tính tạo hình, đồng thời tạo nên không gian thị giác đầy sức sống. Người xem như cảm nhận được hơi thở của biển cả trong từng thiết kế, với những bước trình diễn uyển chuyển của dàn á hậu, người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
Không gian nghệ thuật được nối dài sang phần hai - Lễ hội bình minh - với những nhịp điệu sôi động, trẻ trung hơn. Đây là nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng hòa làm một. Ban nhạc sẽ trình diễn loạt ca khúc hiện đại như Sắc màu, Phố biển, Ngựa ô thương nhớ. Nối tiếp, ca sĩ Lưu Hiền Trinh khuấy động không khí với liên khúc 3 bài hát.
Phần trình diễn trang phục thể thao và màn pháo hoa rực sáng thay lời chào kết, đồng thời mở ra niềm hy vọng về tinh thần thể thao cao thượng, nhiệt huyết trên đường chạy Tiền Phong Marathon sáng 29/3.
Chương trình nghệ thuật Đón ánh bình minh diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) là một trong những điểm nhấn của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là món quà tinh thần, chạm vào cảm xúc khán giả đến với Nha Trang trong những ngày đặc biệt. Âm nhạc tiếp thêm năng lượng, để lại dấu ấn đẹp cho các runner trước khi bước vào giải chạy sáng 29/3.
Song hành cùng thể thao và văn hóa, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Chương trình gồm hai phần: Dấu ấn xứ trầm - biển yến và Lễ hội bình minh. Phần thứ nhất tôn vinh những giá trị truyền thống của Khánh Hòa - vùng đất của trầm hương, của biển xanh và những di sản ngàn năm. Ở phần này, Nhà hát truyền thống tỉnh Khánh Hòa đem đến những tiếng nhạc rộn rã, vũ điệu vui tươi, như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản, luôn kiêu hãnh tỏa sáng giữa lòng xứ Trầm hương.