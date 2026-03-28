Phố biển Nha Trang 'bùng nổ'

report Á hậu Việt Nam Vân Nhi, Châu Anh và dàn người đẹp khoe eo thon

Không khí sân khấu được đẩy lên cao với phần trình diễn thể thao đầy năng lượng của Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu Châu Anh cùng dàn người đẹp gồm Á hậu Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, người đẹp Linh Đan, Thùy Dương, Phương Nhi, Minh Thu và Huyền Cơ.

Trong không gian rực rỡ của âm nhạc và ánh sáng, các người đẹp tự tin khoe vẻ năng động, mang đến hình ảnh hiện đại của người phụ nữ gắn với lối sống tích cực.

Phần trình diễn đồng thời giới thiệu bộ sưu tập thời trang thể thao đến từ Coolmate, thương hiệu đang tạo dấu ấn trong ngành thời trang thể thao Việt Nam.

Xuất hiện tại Tiền Phong Marathon lần thứ 67, Coolmate mang đến dòng sản phẩm Coolmate Active được thiết kế riêng cho cộng đồng runner Việt.

Thiết kế tối giản giúp vận động viên duy trì sự thoải mái trên từng bước chạy, thể hiện tinh thần bền bỉ, chủ động chinh phục thử thách.