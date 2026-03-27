Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Đỗ Quyên
TPO - Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, ngày 27/3, phim Mùi phở chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 11 vé, thu về 560.000 đồng. Tác phẩm gần như đã rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp và dự kiến ngừng chiếu từ ngày 31/3.

Tính đến hiện tại, Mùi phở đạt khoảng 40 tỷ đồng doanh thu, trong khi phía nhà sản xuất từng cho biết cần mốc 100 tỷ đồng mới có lãi. Với khoảng cách lớn này, khả năng phim chịu lỗ là điều khó tránh.

Bộ phim do Thu Trang, Xuân Hinh đóng chính không đạt doanh thu như kỳ vọng.

Mùi phở là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, cùng với Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòngBáu vật trời cho. Tuy nhiên, đây là tác phẩm duy nhất không thể chạm mốc 100 tỷ đồng.

Trước đó, phim có khởi đầu tương đối tích cực khi lượng vé đặt trước ở mức khá. Hiệu ứng từ dàn diễn viên quen mặt cùng đề tài gia đình, ẩm thực giúp tác phẩm thu hút sự chú ý ban đầu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không được duy trì.

Sau hai tuần đầu, doanh thu phim giảm nhanh, số suất chiếu liên tục bị cắt. Việc không giữ được lượng khán giả khiến phim rơi vào vòng xoáy giảm suất, giảm doanh thu và mất hút khỏi rạp chỉ sau vài tuần.

Ở thị trường quốc tế, đạo diễn Minh Beta cho biết phim được phát hành tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc, Slovakia từ 13/3 và tiếp tục chiếu tại Australia, Nhật Bản từ 26/3. Tuy nhiên, các thị trường này chưa đủ sức kéo lại tổng doanh thu.

Mùi phở xoay quanh gia đình ông Mùi - nghệ nhân nấu phở do Xuân Hinh thủ vai - với câu chuyện giữ nghề và truyền lại bí quyết gia truyền cho thế hệ sau. Phim khai thác mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, đặt trong bối cảnh văn hóa ẩm thực truyền thống.

Dù có chất liệu gần gũi và mang màu sắc văn hóa rõ nét, tác phẩm không tạo được sức bật về nội dung. Kịch bản bị nhận xét dễ đoán, thiếu cao trào rõ rệt. Nhiều tình tiết lặp lại khiến mạch phim kéo dài, giảm nhịp.

Các phân đoạn tranh cãi trong phim được đẩy lên bằng cách tăng cường thoại và cảm xúc mạnh nhưng thiếu tiết chế, dẫn đến cảm giác nặng nề. Cách xử lý này không tạo được hiệu quả kịch tính, ngược lại làm thu hẹp nhóm khán giả.

Ngoài ra, phạm vi tiếp cận của phim chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc, chưa đủ sức lan tỏa rộng để tạo hiệu ứng phòng vé trên toàn quốc.

Đỗ Quyên
