Gia đình thông báo tình trạng nghệ sĩ Tấn Beo

TPO - Trước loạt tin đồn về sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo, gia đình cho biết sức khỏe nam nghệ sĩ vẫn ổn định và đang trong quá trình hồi phục.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện xuất hiện tin đồn thất thiệt về nghệ sĩ Tấn Beo khiến gia đình hoang mang. Người thân cho biết sức khỏe nam nghệ sĩ đang trong quá trình hồi phục và được gia đình chăm sóc và theo dõi sức khỏe mỗi ngày.

Người thân nam nghệ sĩ nói phiền lòng khi tin đồn thiếu kiểm chứng ảnh hưởng tâm lý gia đình và khán giả của Tấn Beo. Họ mong khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin không đúng sự thật.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết anh thường xuyên nhận câu hỏi liên quan nghệ sĩ Tấn Beo. Anh trấn an khán giả bằng cách đăng ảnh chụp cùng Tấn Beo: “Tấn Beo vẫn khỏe nhé bà con, đừng nghe thông tin không chính xác. Cảm ơn bà con đã quan tâm tới Tấn Beo”. Anh cho biết vẫn giữ liên lạc hằng ngày, đồng thời trực tiếp đến thăm và trò chuyện cùng bạn.

Tấn Hoàng đăng ảnh thăm Tấn Beo, đáp trả tin xấu về nam nghệ sĩ.

Theo Tấn Hoàng, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của người bệnh. “Khi tới chơi nhà, chúng tôi chỉ nói chuyện vui, động viên để bạn có thêm động lực. Người bệnh quan trọng nhất là tinh thần, đó là liều thuốc rất quý giá”, anh chia sẻ.

Trước tin đồn thất thiệt về nghệ sĩ Tấn Beo, Quách Tuấn Du đăng video trực tiếp gọi điện cho người thân của Tấn Beo và được xác nhận tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ vẫn ổn định.

Quách Tuấn Du nhấn mạnh việc lan truyền tin sai sự thật có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và người hâm mộ. Anh kêu gọi mọi người cẩn trọng hơn khi đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin nhạy cảm, đặc biệt liên quan đến sức khỏe, đời tư của nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Dũng Nhí cho biết Tấn Beo vẫn duy trì sinh hoạt bình thường. Diễn viên Đăng Kha cũng chia sẻ sau khi trò chuyện với đàn anh: “Anh ba Beo vẫn khỏe, vẫn nói chuyện vui vẻ, không có như những gì trên mạng lan truyền”.

Tấn Beo là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam, từng ghi dấu ấn qua nhiều tiểu phẩm hài và chương trình truyền hình từ những năm 2000, nổi tiếng nhất là tác phẩm Lên chùa bán nhang.

Nam nghệ sĩ là con trai của "ông hoàng đĩa nhựa" Tấn Tài. Anh sớm theo đuổi con đường nghệ thuật và được yêu mến bởi lối diễn duyên dáng, mộc mạc.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ hạn chế xuất hiện do ảnh hưởng của đột quỵ và một số bệnh lý nền. Theo gia đình, nhờ điều trị kịp thời và duy trì tập luyện phục hồi chức năng, sức khỏe của anh đã có những tiến triển tích cực.

