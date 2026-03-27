Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Trang Pháp đối đầu các chị đẹp

Gia Linh
TPO - Sau dấu ấn tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế. Nữ ca sĩ đặt mục tiêu vượt giới hạn bản thân, đồng thời mang âm nhạc Việt ra sân chơi khu vực.

Trang Pháp thông báo gia nhập đường đua Đạp gió 2026 tại Trung Quốc chiều 27/3. Chia sẻ về quyết định lần này của mình, Trang Pháp khẳng định dù hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 mang đến cho cô nhiều điều nhưng cô vẫn mong muốn được học hỏi nhiều hơn.

"Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho tôi muôn vàn những yêu thương, nhưng tôi hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn", Trang Pháp cho biết.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026 tại Trung Quốc.

Nữ ca sĩ cho rằng sự hoài nghi luôn hiện hữu, nhưng thay vì lùi bước, cô chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào.

"Tới với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc lần này, tôi mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu", Trang Pháp chia sẻ.

Trang Pháp cũng bày tỏ mong muốn được tiếp thêm sức mạnh từ sự cổ vũ, đồng hành của khán giả trong hành trình đầy thử thách sắp tới. Trước Trang Pháp, Việt Nam đã có hai nghệ sĩ là Chi Pu và Suni Hạ Linh tham gia chương trình Đạp gió tại Trung Quốc.

Nữ ca sĩ khẳng định mong muốn quảng bá âm nhạc, văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua chương trình Đạp gió 2026.

Theo thông tin được lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí Trung Quốc, mùa mới của Đạp gió phá vỡ thông lệ 6 mùa trước khi quyết định chuyển sang hình thức phát sóng trực tiếp toàn bộ sân khấu biểu diễn. Toàn bộ 7 sân khấu chính của chương trình gồm sân khấu mở màn, 5 vòng công diễn và đêm chung kết đều được phát sóng trực tiếp, không chỉnh sửa hậu kỳ và không chỉnh giọng. Điều này đồng nghĩa mọi phần trình diễn của nghệ sĩ đến với khán giả theo đúng thời gian thực.

Giới chuyên môn nhận định đây là bước đi khá táo bạo của nhà sản xuất. Trong các chương trình tạp kỹ quy mô lớn, việc ghi hình trước rồi biên tập hậu kỳ luôn được xem là phương án an toàn nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh. Việc chuyển sang phát sóng trực tiếp khiến áp lực sân khấu dành cho nghệ sĩ tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời cũng giúp chương trình tăng tính chân thực.

Sau 6 mùa phát sóng thành công, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trở thành một trong những show truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, giúp nhiều nghệ sĩ nữ tái khẳng định tên tuổi và tìm lại ánh hào quang sự nghiệp.

Gia Linh
