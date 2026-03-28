Cái chết tức tưởi của nam diễn viên 45 tuổi

TPO - Nam diễn viên Lee Sang Bo đột ngột qua đời đúng vào năm đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật, hưởng dương 45 tuổi, khiến nhiều khán giả bàng hoàng.

Theo Osen, trước sự ra đi của Lee Sang Bo, người anh họ - cũng là người từng cùng anh kinh doanh quán ăn và luôn ở bên hỗ trợ - rơi vào trạng thái sốc nặng. Trong cuộc trao đổi với truyền thông, người này nghẹn ngào chia sẻ: “Tâm trạng tôi rất rối bời”.

Cảnh sát Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) cho biết khoảng 12h40 ngày 26/3, gia đình phát hiện nam diễn viên đã tử vong tại nhà riêng ở thành phố Pyeongtaek và lập tức trình báo. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể. Bước đầu, cảnh sát nhận định không có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.

Phía công ty quản lý của Lee Sang Bo bất ngờ trước thông tin này. Sau khi tin qua đời lan truyền, toàn bộ bài đăng và hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của anh đã bị xóa.

Diễn viên Lee Sang Bo qua đời ở tuổi 45. Anh mắc trầm cảm, đối mặt với án oan dùng ma túy.

Lee Sang Bo sinh năm 1981, ra mắt năm 2006 với bộ phim truyền hình The Invisible Man. Trong suốt hai thập kỷ, anh duy trì hoạt động diễn xuất ổn định, nhưng đúng năm kỷ niệm 20 năm vào nghề, tin buồn lại ập đến, để lại nhiều tiếc nuối.

Trước đó năm 2022, anh từng vướng bê bối nghi vấn sử dụng ma túy. Khi ấy, Lee Sang Bo bị phát hiện có biểu hiện bất thường tại khu dân cư và bị cảnh sát đưa về điều tra. Kết quả test nhanh cho phản ứng dương tính, làm dấy lên tranh cãi.

Tuy nhiên, kết luận giám định từ cơ quan chức năng cho thấy không phát hiện morphine trong mẫu nước tiểu và tóc. Kết quả điều tra sau đó xác nhận các chất được phát hiện là thành phần từ thuốc chống trầm cảm do bệnh viện kê đơn. Anh được kết luận không có tội. Dẫu vậy, án oan vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của anh.

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều khán giả để lại lời chia buồn như “Cầu mong anh yên nghỉ”, “Thật đau lòng”.

Năm 2022, Lee Sang Bo lên tiếng về việc sẽ khởi kiện các phóng viên đưa tin sai sự thật liên quan đến nghi vấn sử dụng ma túy.

“Tôi chưa từng sử dụng ma túy dù chỉ một lần và cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người dùng chất cấm. Tôi chưa từng dùng ma túy. Những loại thuốc tôi đang sử dụng là để ổn định tâm lý”, anh khẳng định.

Nhiều thông tin cho hay Lee Sang Bo rơi vào trầm cảm sau khi lần lượt mất cha, chị gái và mẹ. Những cú sốc lớn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của anh.

Nam diễn viên cho biết anh bàng hoàng khi tỉnh dậy và thấy mình bị gán mác “diễn viên nghiện ma túy”. Anh quyết định sẽ theo đuổi hành động pháp lý đối với tất cả phóng viên đã lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

“Mọi người dường như bị cuốn vào những lời dối trá và không còn quan tâm đến sự thật. Tôi không biết cuộc đời mình còn kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, Lee Sang Bo chia sẻ thêm.

Linh cữu của Lee Sang Bo được quàn tại nhà tang lễ trung tâm Pyeongtaek từ chiều 27/3. Lễ di quan dự kiến diễn ra vào 10h30 sáng 29/3, nơi an táng tại khu tưởng niệm của thành phố.

Nhằm bảo vệ sự riêng tư cho gia quyến, phía công ty tha thiết đề nghị truyền thông và công chúng hạn chế đến viếng hoặc tác nghiệp.