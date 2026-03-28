Hành trình của ý chí, khát vọng và bước chân không ngừng tiến về phía trước

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh: "Gala Đón ánh bình minh không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Đó là khoảnh khắc kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và thể thao, giữa mỗi cá nhân và một tinh thần chung kết tinh tại Tiền Phong Marathon".

Giữa không gian biển trời Nha Trang đầy khoáng đạt, tối 28/3, hàng chục nghìn vận động viên Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 cùng đông đảo người dân địa phương, du khách hội tụ Quảng trường 2/4 để tham dự đêm gala Đón ánh bình minh.

Phát biểu khai mạc gala, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong - khẳng định đêm nhạc mở đầu cho hành trình đặc biệt. Hành trình mang tên ý chí, của khát vọng và những bước chân không ngừng tiến về phía trước.

"Đón ánh bình minh không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Đó là khoảnh khắc kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và thể thao, giữa mỗi cá nhân và một tinh thần chung kết tinh tại Tiền Phong Marathon. Trải qua 67 lần tổ chức, giải đấu đã vượt khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao để trở thành hành trình lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục trong cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định.

Tối 28/3, âm nhạc, nghệ thuật hòa cùng cảm xúc của hàng nghìn vận động viên, người dân và du khách trong nước và bạn bè quốc tế để tiếp thêm năng lượng cho một bình minh rực rỡ phía trước. Chính tại Quảng trường 2/4 này, chỉ sau vài giờ nữa, hơn 12.000 vận động viên sẽ xuất phát, mang theo niềm tin và quyết tâm bứt phá giới hạn, chinh phục những cột mốc mới.

Thay mặt ban tổ chức giải, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị tài trợ, các nghệ sĩ và toàn thể quý vị khán giả đã góp phần tạo nên một đêm hội ý nghĩa. Khép lại bài phát biểu, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời chúc chương trình thành công tốt đẹp và chúc các vận động viên thi đấu an toàn, bứt phá và tỏa sáng.