Xe máy bị cuốn gầm xe container, 2 người thương vong

TPO - Tối 28/3, tại điểm giao giữa tỉnh lộ 878B và quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người thương vong.

Theo đó, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc lưu thông trên tỉnh lộ 878B ra quốc lộ 1A. Khi đến nút giao với quốc lộ 1A (có đèn tín hiệu), đoạn qua xã Tân Hương (Đồng Tháp) đã va chạm với xe máy do một phụ nữ khoảng 58 tuổi điều khiển, chở theo một cháu trai khoảng 13 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn cháu trai bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy còn nằm dưới gầm của chiếc xe đầu kéo. Do 2 phương tiện nằm tại điểm giao cắt giao thông khiến hàng loạt phương tiện lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.