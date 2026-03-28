Nổ bình gas mini làm 2 người bỏng nặng

Tân Lộc
TPO - Trong lúc nấu ăn, bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến 2 người ở xã Đất Mũi, Cà Mau bị bỏng.

Chiều 28/3, lãnh đạo UBND xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình gas mini. Thông tin ban đầu, trong lúc nấu ăn bằng bếp gas, bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến bà D.K.T. và anh N.V.D. (ngụ xã Đất Mũi) bị bỏng.

Ngay sau đó, người thân đã đưa bà T. và anh D. đến cơ sở y tế tại địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Sự cố trên khiến bà T. bị bỏng khoảng 80% cơ thể, còn anh D. bị bỏng 18%.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Đất Mũi đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

