Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Phùng Quang
TPO - Chiếc xe tải chở máy móc nông nghiệp bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa khiến giao thông ùn tắc kéo dài hơn 1 km.

Chiều 28/3, một xe tải chở máy móc nông nghiệp bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa gây ùn tắc kéo dài hơn 1 km.

Hiện trường vụ cháy xe tải.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h45, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở nhiều máy móc nông nghiệp chạy trên cao tốc theo hướng từ Phan Thiết ra các tỉnh phía Bắc. Khi đến khu vực gần nút giao Du Long (địa phận xã Thuận Bắc), xe bất ngờ bốc khói nghi ngút. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe, mở cửa thoát ra ngoài và cảnh báo các phương tiện xung quanh.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe. Theo các nhân chứng, nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều đã phải dừng lại từ xa, khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc hơn 1 km.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan dập lửa. Đến khoảng 15h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên nhiều hàng hóa trên xe đã bị thiêu rụi.

Chiếc xe tải bị cháy rụi.

Tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng nặng, phần thùng phía sau cháy trơ khung. Chưa thống kê được thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa phận Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.

#cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo #bốc cháy #thiêu rụi #xe tải

