Tài xế taxi trả lại túi xách chứa tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng

TPO - Một phụ nữ để quên túi xách chứa tài sản hơn 3 tỷ đồng trên taxi Xanh SM lúc nửa đêm. Chỉ sau vài giờ xác minh, Công an phường Vĩnh Hội, TPHCM đã tìm ra tài xế và phối hợp trao trả toàn bộ tài sản, ghi nhận nghĩa cử trung thực, đáng trân trọng của người nhặt được của rơi.

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Hội, TPHCM tiếp nhận tin báo của bà Đào Khánh Hồng (sinh năm 1960, ngụ phường Minh Phụng) về việc để quên một túi xách trên xe taxi Xanh SM tại khu vực chung cư số 01 Tôn Thất Thuyết.

Bà Hồng vui mừng nhận lại được tài sản từ tài xế và công an.

Theo trình báo, trong túi xách có khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, 9 chỉ vàng 9999, một đôi bông tai kim cương 9 ly, một sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng. Tổng giá trị tài sản ước tính trên 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Hội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định và mời anh Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1990, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) – tài xế taxi Xanh SM – đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh Trọng tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được và phối hợp để bàn giao lại cho người bị mất. Qua kiểm tra, số tài sản trùng khớp hoàn toàn với trình báo của bà Hồng.

Bà Hồng kiểm đếm tài sản của mình.

Công an phường Vĩnh Hội đã tiến hành lập biên bản và trao trả đầy đủ tài sản cho bà Đào Khánh Hồng theo đúng quy định. Bà Hồng gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an phường và đặc biệt là anh Nguyễn Văn Trọng, người đã có hành động trung thực, trả lại tài sản có giá trị lớn.

Vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trung thực của người dân. Công an phường Vĩnh Hội đề nghị biểu dương hành động của anh Trọng để nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Công an phường cũng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tài sản khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng; trong trường hợp mất tài sản cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.