Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tài xế taxi trả lại túi xách chứa tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một phụ nữ để quên túi xách chứa tài sản hơn 3 tỷ đồng trên taxi Xanh SM lúc nửa đêm. Chỉ sau vài giờ xác minh, Công an phường Vĩnh Hội, TPHCM đã tìm ra tài xế và phối hợp trao trả toàn bộ tài sản, ghi nhận nghĩa cử trung thực, đáng trân trọng của người nhặt được của rơi.

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Hội, TPHCM tiếp nhận tin báo của bà Đào Khánh Hồng (sinh năm 1960, ngụ phường Minh Phụng) về việc để quên một túi xách trên xe taxi Xanh SM tại khu vực chung cư số 01 Tôn Thất Thuyết.

img-8291.jpg
Bà Hồng vui mừng nhận lại được tài sản từ tài xế và công an.

Theo trình báo, trong túi xách có khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, 9 chỉ vàng 9999, một đôi bông tai kim cương 9 ly, một sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng. Tổng giá trị tài sản ước tính trên 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Hội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định và mời anh Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1990, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) – tài xế taxi Xanh SM – đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh Trọng tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được và phối hợp để bàn giao lại cho người bị mất. Qua kiểm tra, số tài sản trùng khớp hoàn toàn với trình báo của bà Hồng.

img-8292.jpg
Bà Hồng kiểm đếm tài sản của mình.

Công an phường Vĩnh Hội đã tiến hành lập biên bản và trao trả đầy đủ tài sản cho bà Đào Khánh Hồng theo đúng quy định. Bà Hồng gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an phường và đặc biệt là anh Nguyễn Văn Trọng, người đã có hành động trung thực, trả lại tài sản có giá trị lớn.

Vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trung thực của người dân. Công an phường Vĩnh Hội đề nghị biểu dương hành động của anh Trọng để nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Công an phường cũng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tài sản khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng; trong trường hợp mất tài sản cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

