Thả hai con cá heo mắc lưới ngư dân về với biển

TPO - Trong lúc kéo lưới đánh bắt hải sản gần bờ biển xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), một số ngư dân phát hiện 2 con cá heo mắc vào lưới.

Tối 28/3, chính quyền xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, tổ lưới của nhóm ngư dân tại địa phương bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới.

Theo đó, vào sáng nay, nhóm ngư dân ở xã Lộc Hà buông lưới đánh bắt hải sản gần bờ.

Sau khi kéo lưới vào bờ, ngư dân bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới, mỗi con nặng khoảng 40-50kg, con lớn dài hơn 1,5m.

Hai con cá heo được ngư dân kéo lưới đánh bắt được.

Lúc này ngư dân nhanh chóng gỡ lưới, rồi di chuyển 2 con cá heo ra khu vực nước sâu hơn, cách bờ khoảng 50-70m, thả về môi trường biển tự nhiên.

Người dân địa phương cho rằng trước đó, có thể 2 con cá heo bị sóng lớn đánh dạt từ ngoài khơi vào gần bờ biển xã Lộc Hà và không may mắc lưới đánh cá. Dù mắc lưới trong thời gian khá dài, cả 2 con vẫn khỏe mạnh.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết, việc bắt được cá heo thả về biển bên cạnh yếu tố tâm linh, hành động thả cá của ngư dân còn góp phần bảo vệ và duy trì hệ sinh thái biển.

