Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Gia Lai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 28/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”.

Gia Lai đang “vươn mình”

Đây là hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.



Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai với lãnh đạo Trung ương.

Quang cảnh hội nghị.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế với không gian phát triển mới, quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rất rộng. Đây chính là điều kiện rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển… Qua đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đạt 6,71%/năm, cao hơn tăng trưởng GDP bình quân cả nước 0,51 điểm phần trăm (GDP bình quân cả nước tăng 6,2%); GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 đạt 3.555 USD/người/năm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, năm 2025, địa phương đã thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm địa phương có quy mô thu hút đầu tư lớn của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

“Giai đoạn 2026 – 2030, Gia Lai xác định mục tiêu chung đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân. Tỉnh phấn đấu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Từ đây, từng bước đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Để làm được điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, mạnh dạn đăng ký tham gia lực lượng doanh nghiệp tiên phong trên các lĩnh vực chiến lược; cùng hình thành đội ngũ doanh nghiệp dẫn dắt, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của tỉnh. Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" - thông điệp không chỉ là một lời mời gọi mà là lời khẳng định về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2026 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển mới của đất nước và của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Là người đã gắn bó và thấu hiểu Gia Lai hơn ai hết, Phó Thủ tướng Chính phủ phân tích, Gia Lai sau khi sáp nhập có diện tích lớn thứ 2 cả nước với nhiều tiềm năng, lợi thế, đây là cơ hội tốt để Gia Lai bứt phá, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, lưu ý đẩy nhanh khôi phục hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đầu tư; đồng thời tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

“Gia Lai cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công”, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và tinh thần hành động quyết liệt, Gia Lai sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Tại hội nghị, các lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 850.000 tỷ đồng.

Trong đó, có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng. Các dự án được trao và ký kết lần này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, du lịch; đô thị và logistics...