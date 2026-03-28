Thị trường muốn hưng thịnh, bắt buộc phải lấy niềm tin khách hàng làm điểm tựa

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh: “Một doanh nghiệp muốn chạy xa, bắt buộc phải chọn con đường kinh doanh sòng phẳng. Thị trường muốn hưng thịnh, bắt buộc phải lấy niềm tin khách hàng làm điểm tựa. Niềm tin không chỉ là kết quả, mà còn là điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển bền vững”.

Chiều 28/3, tại Nha Trang, Khánh Hòa, diễn ra Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 6 - năm 2026, do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương phối hợp với Báo Tiền Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Nền tảng để thị trường phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ phát động, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đông trưởng ban tổ chức - nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải củng cố niềm tin thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Mở đầu bài phát biểu, ông Sưởng cho biết chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn ra tại trong những không gian biểu tượng của thành phố biển. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 10 năm kể từ lễ phát động đầu tiên vào ngày 15/3/2016 - một cột mốc cho hành trình bền bỉ trong việc kiến tạo và thực thi quyền lợi người tiêu dùng.

Nhìn lại chặng đường này, ông đánh giá hoạt động không còn dừng ở ý nghĩa của một ngày kỷ niệm, mà đã trở thành xung lực mạnh mẽ thúc đẩy sự minh bạch và văn minh của thị trường. Đây cũng là minh chứng cho sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam.

Lễ phát động diễn ra trong bối cảnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới chính thức đi vào đời sống. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng điều này khẳng định rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc lấy người dân, người tiêu dùng làm trung tâm của phát triển.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026.

Ông Sưởng cho rằng luật mới mở ra một giai đoạn với nhiều quy định mang tính đột phá, giúp hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng đồng bộ hơn, rõ trách nhiệm hơn và thích ứng tốt hơn với những biến động ngày càng phức tạp của thị trường hiện đại. Không chỉ dừng ở chính sách, ông nhấn mạnh tinh thần bảo vệ người tiêu dùng cần được lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Hình ảnh giải Marathon được lựa chọn không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. “Nếu Marathon là biểu tượng của sự kiên cường trên đường chạy, thì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính là nền tảng bền vững cho một thị trường lành mạnh”, ông nói.

Từ đó, trưởng ban tổ chức đưa ra một so sánh mang tính định hướng: “Một doanh nghiệp muốn chạy xa, bắt buộc phải chọn con đường kinh doanh sòng phẳng. Thị trường muốn về đích hưng thịnh, bắt buộc phải lấy niềm tin khách hàng làm điểm tựa. Niềm tin không chỉ là kết quả, mà còn là điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển bền vững”.

Ông Sưởng cũng thẳng thắn chỉ ra thách thức lớn trong kỷ nguyên số. Dẫn số liệu từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ông Sưởng cho biết trong năm 2025, hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng đã tiếp nhận gần 15.000 cuộc gọi phản ánh và gần 1.000 đơn thư khiếu nại, trong đó có gần 200 vụ liên quan đến thương mại điện tử. Đây là những con số biết nói cho thấy rủi ro xâm phạm dữ liệu cá nhân và gian lận thông tin không còn là cảnh báo xa vời, đã trở thành “điểm nghẽn” trực tiếp kìm hãm niềm tin thị trường.

Không chỉ bảo vệ giao dịch, mà là bảo vệ lòng tin xã hội

Trước thực tế đó, chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững” đi thẳng vào vấn đề cấp bách nhất hiện tại. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh Báo Tiền Phong không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh đời sống, mà còn phải trở thành một chủ thể tích cực trong việc bảo vệ người tiêu dùng.

“Chúng tôi xác định trách nhiệm không chỉ là phản ánh hơi thở cuộc sống, mà phải là người đồng hành tin cậy của người tiêu dùng, sát cánh cùng cơ quan quản lý để xây dựng những ‘bộ lọc’ thị trường hữu hiệu”, ông khẳng định.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chạy đồng hành cùng lãnh đạo địa phương, đơn vị sau lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026.

Ông Sưởng nhấn mạnh ý nghĩa rộng lớn của chương trình là không chỉ bảo vệ một giao dịch, mà là đang bảo vệ lòng tin xã hội. Khi niềm tin được củng cố, thị trường mới có thể vận hành minh bạch và phát triển bền vững.

Việc lựa chọn điểm đến được nhiều du khách yêu thích như Nha Trang, điểm đến quốc tế làm nơi tổ chức cũng mang thông điệp rõ ràng về tính lan tỏa. Trưởng Ban Tổ chức kỳ vọng tinh thần tiêu dùng có trách nhiệm sẽ trở thành kim chỉ nam cho mỗi vận động viên và du khách. Ông Sưởng cho rằng mỗi bước chạy không chỉ hướng đến sức khỏe cá nhân, mà còn góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, nơi thế hệ trẻ là những công dân số được bảo vệ và phát triển trong môi trường tiêu dùng lành mạnh.

Sau cùng, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ niềm tin vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Chính sự quyết liệt trong điều hành và sự đồng lòng trong thực thi sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất, từng bước củng cố niềm tin thị trường.