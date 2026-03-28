Đặt lại nền móng niềm tin cho thị trường tiêu dùng Việt Nam

Trạch Dương
TPO - Tại Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam diễn ra ngày 28/3, bà Alex Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM kiêm Giám đốc thương mại tại Việt Nam - nhấn mạnh niềm tin thị trường phải được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc.

Đi tìm nền tảng cho niềm tin thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng nhanh, câu chuyện củng cố niềm tin đang trở thành một yêu cầu mang tính nền tảng. Tại Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026, diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa, bà Alex Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM kiêm Giám đốc thương mại tại Việt Nam - cho rằng niềm tin không chỉ là kết quả của tăng trưởng, mà phải được xây dựng bằng thể chế, tiêu chuẩn và hợp tác quốc tế.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, bà nhận định Việt Nam là một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất châu Á. Sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu cùng mức thu nhập cải thiện thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm chất lượng cao. Thương mại điện tử phát triển mạnh đã mở rộng khả năng tiếp cận các thương hiệu toàn cầu, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm ngay tại nhà.

Bà Alex Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM kiêm Giám đốc thương mại tại Việt Nam - trong hoạt động chạy đồng hành tại lễ phát động diễn ra chiều 28/3. Ảnh: Dương Triều.

Đi kèm với tốc độ tăng trưởng là những rủi ro mới. “Khi thị trường tăng trưởng nhanh, lo ngại về tính xác thực của sản phẩm cũng gia tăng. Niềm tin của người tiêu dùng cần được xây dựng trên nền tảng các khuôn khổ pháp lý vững chắc và các tiêu chuẩn rõ ràng”, bà Alex Smith thẳng thắn chỉ ra.

Ở cấp độ cụ thể, đại diện Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM cho rằng việc minh bạch thông tin sản phẩm là điều kiện tiên quyết. “Việc ghi nhãn hàng hóa minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm và tuân thủ các quy định về an toàn là những yếu tố thiết yếu để bảo đảm rằng hàng hóa đến tay người tiêu dùng là chính hãng và an toàn”, bà nói.

Cùng với đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được xác định là trụ cột quan trọng nhằm duy trì giá trị thương hiệu và ngăn chặn hàng giả. Khi người tiêu dùng tin tưởng rằng thương hiệu và chất lượng sản phẩm được pháp luật bảo vệ, niềm tin đối với thị trường sẽ được củng cố một cách bền vững.

Vấn đề minh bạch thị trường tiêu dùng được đại diện Giám đốc thương mại tại Việt Nam đặt vấn đề trong tổng thể hợp tác song phương: “Tôi cho rằng việc tham dự hội nghị ngày hôm nay rất ý nghĩa. Tôi hoàn toàn ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Tôi cũng tự hào về mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong việc cùng nhau giải quyết những thách thức này”.

Tăng tốc quan hệ Việt - Anh và củng cố niềm tin thị trường

Những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đang ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Bà Alex Smith báo cáo kim ngạch thương mại song phương hiện đạt gần 10 tỷ bảng Anh, tăng hơn gấp ba lần trong một thập kỷ và tăng hơn 30% chỉ trong năm qua. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Vương quốc Anh.

“Vương quốc Anh tự hào là đối tác lâu dài và đáng tin cậy của Việt Nam trong việc củng cố các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng thị trường an toàn cho mọi công dân”, bà khẳng định.

Ở cấp độ triển khai, hợp tác giữa hai bên đang được cụ thể hóa thông qua nhiều chương trình và thỏa thuận. Sự hợp tác giữa Vương quốc Anh và Bộ Công Thương có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt thông qua các biên bản ghi nhớ được ký kết trong năm 2025.

Chính phủ Anh hiện phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và hoàn thiện các quy trình công nhận cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các hoạt động này được triển khai thông qua Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Sản phẩm của Vương quốc Anh trong khuôn khổ Chương trình Hội nhập Kinh tế tại ASEAN, với sự hiện diện trực tiếp của đội ngũ chuyên gia tại Hà Nội.

Bà Alex Smith phát biểu tại Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Song song đó, hai nước cùng tham gia các hiệp định thương mại quan trọng như UKVFTA và CPTPP. Các hiệp định này giúp xóa bỏ thuế quan đối với gần 99% dòng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Không chỉ dừng ở lợi ích thương mại, các điều khoản về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hàng rào kỹ thuật còn cho phép công nhận lẫn nhau các quy trình thử nghiệm, chứng nhận. Điều này góp phần giảm trùng lặp thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn thống nhất. Qua đó, môi trường kinh doanh minh bạch, có thể dự đoán dần được hình thành, nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin thị trường.

Ở cấp độ khu vực, bà Alex Smith cho biết Vương quốc Anh ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026, coi đây là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy các tiêu chuẩn thương mại cao hơn.

“Chúng tôi mong đợi và tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ mang lại những tác động tích cực cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và toàn xã hội”, bà Alex Smith khép lại buổi chia sẻ tại Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026 diễn ra ngày 28/3 tại Khánh Hòa.

