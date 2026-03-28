Thách thức với người tiêu dùng: An toàn thông tin, quảng cáo gian dối, hàng giả hàng nhái...

TPO - Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và chuyển đổi số, người tiêu dùng đang đối mặt với các vấn đề như an ninh, an toàn thông tin, quảng cáo gian dối, hàng giả kém chất lượng. Kết quả khảo sát cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin, chuyển đổi xanh và minh bạch thông tin. Để tạo động lực thúc đẩy chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề "An toàn thông tin, gắn kết niềm tin tiêu dùng bền vững" cho Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026.