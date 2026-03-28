Thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

TPO - Tại lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đảm bảo an toàn, thông minh.

Chiều 28/3, tại Nha Trang, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026.

Sự kiện mang tầm vóc đặc biệt khi ghi dấu hành trình tròn 10 năm, kể từ lễ phát động đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/3/2016. Chặng đường một thập kỷ bền bỉ kiến tạo và thực thi quyền lợi cho người tiêu dùng đã đưa hoạt động này vượt xa ý nghĩa của một ngày kỷ niệm, để trở thành xung lực mạnh mẽ thúc đẩy sự minh bạch và văn minh của thị trường.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trịnh Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc tiêu dùng đang có nhiều thay đổi, kéo theo đó là những yêu cầu ngày càng cao về sự minh bạch thông tin, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và đặc biệt là an toàn thông tin của người tiêu dùng.

Ông Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Dương Triều.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay có chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững” không chỉ mang tính thời sự mà còn là định hướng lâu dài để xây dựng một thị trường lành mạnh, bền vững.

Đối với tỉnh Khánh Hòa - một địa phương có thế mạnh thương mại và dịch vụ, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và đáng tin cậy.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức, đặc biệt trong môi trường số, nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Nhân dịp phát động hôm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đảm bảo an toàn, thông minh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần nâng cao trách nhiệm xã hội, minh bạch thông tin, đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ, chủ động ứng dụng công nghệ, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, lấy người tiêu dùng là trung tâm.

Cùng với đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tích cực phản ánh, kiến nghị khi quyền lợi bị xâm hại, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng công bằng - an toàn. “UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”, ông Hoàng khẳng định.

Người tiêu dùng tham quan, trải nghiệm các chương trình, dịch vụ tại các gian hàng trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và sự chủ động của người tiêu dùng, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngay sau nghi thức phát động, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành và các vận động viên đã tham gia hoạt động chạy đồng hành nhằm thể hiện cam kết hưởng ứng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam.

Trước đó, hơn 100 người tiêu dùng đã cùng thực hiện tiết mục đồng diễn dân vũ trên nền nhạc ca khúc “Người tiêu dùng Việt” của nhạc sĩ Trần Minh Tuấn.